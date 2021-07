Cassano: “Non è colpa di Mendes se la Fiorentina fa disastri da due anni. Vivono alla giornata”

“La Fiorentina per due anni ha combinato un disastro dietro l’altro – ha detto Antonio Cassano alla Bobo TV -, non è colpa di Mendes. Ci sono delle cose non chiare, non volevano spendere grandi cifre e poi hanno acquistato Nico Gonzalez a quel costo anche se è molto bravo. Poi prendi Italiano, per una piazza calda come Firenze. Farei attenzione prima di andare alla Fiorentina, se dopo 2-3 mesi non fai bene la società ti cambia. Vivono alla giornata”.

