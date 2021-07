CorSport, Sensi, la Fiorentina ci prova, è la priorità: c’è l’apertura del calciatore. Dorsch l’alternativa

Regista, capitolo fondamentale, perchè il ruolo ha valenza prioritaria considerando l’impostazione tattica di Italiano e quindi la Fiorentina cerca un elemento che corrisponda in tutto e per tutto alle aspettative del tecnico. Come Stefano Sensi ad esempio. Il playmaker dell’Inter ha qualità, piedi buoni e geometrie per dirigere il gioco viola. Affare non semplice per mille motivi ma se si apre lo spiraglio la Fiorentina ci si infila confortata anche dall’apertura del calciatore. Dorsch continua ad essere un’opzione di “riserva” molto apprezzata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

