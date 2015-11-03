Notizie Sensi Fiorentina

Sfuma Sensi per la Fiorentina? Accordo tra Monza ed Inter per il prestito secco del centrocampista
23 giugno 2022 22:35
Tmw, l'Inter vuole Milenkovic ed è pronta ad offrire il prestito di Sensi fino a fine stagione
21 giugno 2022 13:19
Tuttosport, Fiorentina su Sensi, un prestito annuale può ammorbidire i viola per Milenkovic all’Inter
21 giugno 2022 09:47
Nazione, Sensi nel mirino della Fiorentina ma lascerà l’Inter solo a titolo definitivo
20 giugno 2022 09:24
Tuttosport, idea Sensi per il dopo-Torreira: l’ostacolo è l’ingaggio da 2 milioni
17 giugno 2022 10:19
Tmw conferma, la Fiorentina vuole Sensi, il centrocampista potrebbe arrivare in prestito secco dall'Inter
16 giugno 2022 13:14
Nazione, Grillitsch salta definitivamente? Sensi è l'alternativa pronta della Fiorentina
16 giugno 2022 09:39
Nazione, Maxime Lopez alla Roma? La Fiorentina potrebbe inserirsi, è l'alternativa a Sensi
04 giugno 2022 10:59
Nazione, Torreira addio? La Fiorentina cerca un regista, Sensi o Gagliardini sul taccuino
29 maggio 2022 10:09
Nazione, post Torreira? Si guarda in casa Inter, Sensi-Gagliardini nel mirino
28 maggio 2022 10:01
Sensi non è certo della permanenza alla Sampdoria. La Fiorentina tra le sue possibili destinazioni
30 marzo 2022 16:18
Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio
10 gennaio 2022 00:44
Nazione, Sensi, l'Inter apre alla cessione, può arrivare alla Fiorentina: ipotesi prestito fino a giugno
09 gennaio 2022 10:52
Corriere dello sport, anche la Fiorentina su Sensi. Il calciatore verso la permanenza all'Inter
08 gennaio 2022 18:29
Tuttosport, Vlahovic, la Fiorentina chiede 60 milioni: l'Inter prova ad inserire Sensi o Pinamonti
04 agosto 2021 08:50
CDS, rivoluzione centrocampo. Pulgar non convince Italiano al suo posto Sensi oppure Torreira
24 luglio 2021 11:17
CorSport, Fiorentina su un play: Sensi, Torreira o Savanier i nomi. Brekalo per l’esterno
24 luglio 2021 07:56
Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"
22 luglio 2021 21:35
CorSport, Sensi è il sogno della Fiorentina. Piace Cistana e Nastasic per la difesa
19 luglio 2021 09:10
Sconcerti: "Sensi non vale 15 milioni, se fossi nella Fiorentina lo prenderei in prestito"
16 luglio 2021 11:29
Calciomercato.com, Sensi costa 15 milioni, la Fiorentina ci pensa, il calciatore si sta convincendo
15 luglio 2021 18:25
CorSport, Sensi, si può chiudere a 15 milioni (prestito più obbligo). Savanier? Costa circa la metà
15 luglio 2021 08:53
Tuttosport, Sensi, può arrivare per 3 milioni (prestito oneroso) più obbligo fissato a 12-13
15 luglio 2021 08:43
Tuttosport, Fiorentina, Sensi in pole sullo sfondo Ricci e Pobega
14 luglio 2021 11:22
Corriere dello Sport, piace Savanier, Italiano valuterà anche Krastev. Sullo sfondo Sensi e Ricci
10 luglio 2021 09:06
Inzaghi chiude alla cessione di Sensi: "Ho fiducia e stima in lui. Sarà una grande risorsa"
07 luglio 2021 14:15
Nazione, Fiorentina du Dorsch, Zaccagni e Sensi. Castrovilli e Pulgar? Parleranno con Italiano
07 luglio 2021 09:01
La Nazione, scambio Sensi Dragowski va avanti, piste calde anche per Messias e Gollini
06 luglio 2021 11:03
Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"
03 luglio 2021 15:13
Nazione, Sensi e Zaccagni operazioni complesse. Ricci? Più semplice, è svincolato
03 luglio 2021 08:05
Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite
02 luglio 2021 10:02
CorSport, Sensi, la Fiorentina ci prova, è la priorità: c'è l'apertura del calciatore. Dorsch l'alternativa
02 luglio 2021 09:35
Corriere dello sport, Italiano ha scelto Sensi come perno del centrocampo della Fiorentina
01 luglio 2021 15:54
Tuttosport, Dragowski il preferito dell’Inter come vice Handanovic: Sensi per accontentare la Fiorentina
30 giugno 2021 09:24
Nazione, C'è l'ok di Italiano per Sensi. Ipotesi prestito oneroso con obbligo in base alle presenze
29 giugno 2021 15:07
Gazzetta, Fiorentina su Sensi stuzzicato dall'ipotesi Firenze: l'Inter apre alla cessione, aspetta l'offerta
29 giugno 2021 10:00
Tuttosport, Dragowski-Sensi il possibile scambio tra Fiorentina ed Inter: i cartellini si equivalgono
28 giugno 2021 10:16
CorSport, Dorsch, Fiorentina pronta ad inserirsi. Sensi resta il sogno ma è difficile convincerlo
26 giugno 2021 10:31
TGR RAI, Sensi nel mirino della Fiorentina: potrebbe essere in uscita dall'Inter, non ha avuto continuità
24 giugno 2021 20:51
Gazzetta, Sensi, la Fiorentina spera di strapparlo all'Inter. Pulgar è incedibile
21 giugno 2021 10:32
Da Milano, la Fiorentina vuole Sensi, lo ha chiesto Gattuso, l'Inter chiede 20 milioni
14 giugno 2021 19:39
CorSport, Sensi resta nella lista della Fiorentina. Ci sono anche Ricci e Torreira
12 giugno 2021 11:16
Tuttosport, Sensi in uscita dall'Inter, c'è la Fiorentina ma i nerazzurri chiedono 20 milioni
07 giugno 2021 09:20
Iachini: "Sensi è un grande giocatore, Inter non lo cedere. Gli infortuni solo sfortuna"
05 giugno 2021 18:59
Gazzetta, Sensi in uscita dall'Inter, Gattuso lo vuole alla Fiorentina: Commisso punta all'Europa
29 maggio 2021 10:25
Tuttosport, i nomi sulla lista di Gattuso: da Boga a Weigandt passando per Politano e Ghoulam
28 maggio 2021 11:10
Gazzetta, Sensi, la Fiorentina prova a piazzare il colpo ma attenzione allo Shakhtar di De Zerbi
28 maggio 2021 10:13
Nazione, Sensi è il primo obiettivo della Fiorentina per la regia. Occhi su Augello e Hysaj
26 maggio 2021 10:14
Nazione, non c'è ancora l'allenatore ma la Fiorentina sonda il terreno per Soriano, Augello e Sensi
20 maggio 2021 09:41
Nazione, Fiorentina su Sensi ed Augello. L'interista costa 12-15 milioni, il blucerchiato 5
18 maggio 2021 09:08
Anche Sensi si fa male nel riscaldamento, al suo posto giocherà Arturo Vidal
13 gennaio 2021 14:47
Castrovilli in Nazionale dopo l'infortunio di Sensi? Convocazione rimandata a novembre
09 ottobre 2019 10:28
Sensi si infortuna contro la Juve, salterà la nazionale. Al suo posto Castrovilli?
07 ottobre 2019 11:30
Longhi: "Ribery ci ha abbagliati contro il Milan. È il miglior giocatore di settembre"
05 ottobre 2019 15:27
Sensi, l'Inter rischia di perderlo per colpa della Fiorentina. Vergani vuole vestirsi di viola
26 giugno 2019 13:20
Sensi: “Vogliamo la parte sinistra della classifica. Visto un Sassuolo determinato”
30 aprile 2019 00:11
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