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Notizie Sensi Fiorentina

Sfuma Sensi per la Fiorentina? Accordo tra Monza ed Inter per il prestito secco del centrocampista

23 giugno 2022 22:35

Tmw, l'Inter vuole Milenkovic ed è pronta ad offrire il prestito di Sensi fino a fine stagione

21 giugno 2022 13:19

Tuttosport, Fiorentina su Sensi, un prestito annuale può ammorbidire i viola per Milenkovic all’Inter

21 giugno 2022 09:47

Nazione, Sensi nel mirino della Fiorentina ma lascerà l’Inter solo a titolo definitivo 

20 giugno 2022 09:24

Tuttosport, idea Sensi per il dopo-Torreira: l’ostacolo è l’ingaggio da 2 milioni

17 giugno 2022 10:19

Tmw conferma, la Fiorentina vuole Sensi, il centrocampista potrebbe arrivare in prestito secco dall'Inter

16 giugno 2022 13:14

Nazione, Grillitsch salta definitivamente? Sensi è l'alternativa pronta della Fiorentina

16 giugno 2022 09:39

Nazione, Maxime Lopez alla Roma? La Fiorentina potrebbe inserirsi, è l'alternativa a Sensi

04 giugno 2022 10:59

Nazione, Torreira addio? La Fiorentina cerca un regista, Sensi o Gagliardini sul taccuino

29 maggio 2022 10:09

Nazione, post Torreira? Si guarda in casa Inter, Sensi-Gagliardini nel mirino

28 maggio 2022 10:01

Sensi non è certo della permanenza alla Sampdoria. La Fiorentina tra le sue possibili destinazioni

30 marzo 2022 16:18

Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio

10 gennaio 2022 00:44

Nazione, Sensi, l'Inter apre alla cessione, può arrivare alla Fiorentina: ipotesi prestito fino a giugno

09 gennaio 2022 10:52

Corriere dello sport, anche la Fiorentina su Sensi. Il calciatore verso la permanenza all'Inter

08 gennaio 2022 18:29

Tuttosport, Vlahovic, la Fiorentina chiede 60 milioni: l'Inter prova ad inserire Sensi o Pinamonti

04 agosto 2021 08:50

CDS, rivoluzione centrocampo. Pulgar non convince Italiano al suo posto Sensi oppure Torreira

24 luglio 2021 11:17

CorSport, Fiorentina su un play: Sensi, Torreira o Savanier i nomi. Brekalo per l’esterno

24 luglio 2021 07:56

Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"

22 luglio 2021 21:35

CorSport, Sensi è il sogno della Fiorentina. Piace Cistana e Nastasic per la difesa

19 luglio 2021 09:10

Sconcerti: "Sensi non vale 15 milioni, se fossi nella Fiorentina lo prenderei in prestito"

16 luglio 2021 11:29

Calciomercato.com, Sensi costa 15 milioni, la Fiorentina ci pensa, il calciatore si sta convincendo

15 luglio 2021 18:25

CorSport, Sensi, si può chiudere a 15 milioni (prestito più obbligo). Savanier? Costa circa la metà

15 luglio 2021 08:53

Tuttosport, Sensi, può arrivare per 3 milioni (prestito oneroso) più obbligo fissato a 12-13

15 luglio 2021 08:43

Tuttosport, Fiorentina, Sensi in pole sullo sfondo Ricci e Pobega

14 luglio 2021 11:22

Corriere dello Sport, piace Savanier, Italiano valuterà anche Krastev. Sullo sfondo Sensi e Ricci

10 luglio 2021 09:06

Inzaghi chiude alla cessione di Sensi: "Ho fiducia e stima in lui. Sarà una grande risorsa"

07 luglio 2021 14:15

Nazione, Fiorentina du Dorsch, Zaccagni e Sensi. Castrovilli e Pulgar? Parleranno con Italiano

07 luglio 2021 09:01

La Nazione, scambio Sensi Dragowski va avanti, piste calde anche per Messias e Gollini

06 luglio 2021 11:03

Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un regista, Sensi sarebbe perfetto. Kouamè non adatto al gioco di Italiano"

03 luglio 2021 15:13

Nazione, Sensi e Zaccagni operazioni complesse. Ricci? Più semplice, è svincolato 

03 luglio 2021 08:05

Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite

02 luglio 2021 10:02

CorSport, Sensi, la Fiorentina ci prova, è la priorità: c'è l'apertura del calciatore. Dorsch l'alternativa

02 luglio 2021 09:35

Corriere dello sport, Italiano ha scelto Sensi come perno del centrocampo della Fiorentina

01 luglio 2021 15:54

Tuttosport, Dragowski il preferito dell’Inter come vice Handanovic: Sensi per accontentare la Fiorentina 

30 giugno 2021 09:24

Nazione, C'è l'ok di Italiano per Sensi. Ipotesi prestito oneroso con obbligo in base alle presenze

29 giugno 2021 15:07

Gazzetta, Fiorentina su Sensi stuzzicato dall'ipotesi Firenze: l'Inter apre alla cessione, aspetta l'offerta

29 giugno 2021 10:00

Tuttosport, Dragowski-Sensi il possibile scambio tra Fiorentina ed Inter: i cartellini si equivalgono

28 giugno 2021 10:16

CorSport, Dorsch, Fiorentina pronta ad inserirsi. Sensi resta il sogno ma è difficile convincerlo

26 giugno 2021 10:31

TGR RAI, Sensi nel mirino della Fiorentina: potrebbe essere in uscita dall'Inter, non ha avuto continuità

24 giugno 2021 20:51

Gazzetta, Sensi, la Fiorentina spera di strapparlo all'Inter. Pulgar è incedibile

21 giugno 2021 10:32

Da Milano, la Fiorentina vuole Sensi, lo ha chiesto Gattuso, l'Inter chiede 20 milioni

14 giugno 2021 19:39

CorSport, Sensi resta nella lista della Fiorentina. Ci sono anche Ricci e Torreira

12 giugno 2021 11:16

Tuttosport, Sensi in uscita dall'Inter, c'è la Fiorentina ma i nerazzurri chiedono 20 milioni

07 giugno 2021 09:20

Iachini: "Sensi è un grande giocatore, Inter non lo cedere. Gli infortuni solo sfortuna"

05 giugno 2021 18:59

Gazzetta, Sensi in uscita dall'Inter, Gattuso lo vuole alla Fiorentina: Commisso punta all'Europa

29 maggio 2021 10:25

Tuttosport, i nomi sulla lista di Gattuso: da Boga a Weigandt passando per Politano e Ghoulam

28 maggio 2021 11:10

Gazzetta, Sensi, la Fiorentina prova a piazzare il colpo ma attenzione allo Shakhtar di De Zerbi

28 maggio 2021 10:13

Nazione, Sensi è il primo obiettivo della Fiorentina per la regia. Occhi su Augello e Hysaj

26 maggio 2021 10:14

Nazione, non c'è ancora l'allenatore ma la Fiorentina sonda il terreno per Soriano, Augello e Sensi

20 maggio 2021 09:41

Nazione, Fiorentina su Sensi ed Augello. L'interista costa 12-15 milioni, il blucerchiato 5

18 maggio 2021 09:08

Anche Sensi si fa male nel riscaldamento, al suo posto giocherà Arturo Vidal

13 gennaio 2021 14:47

Castrovilli in Nazionale dopo l'infortunio di Sensi? Convocazione rimandata a novembre

09 ottobre 2019 10:28

Sensi si infortuna contro la Juve, salterà la nazionale. Al suo posto Castrovilli?

07 ottobre 2019 11:30

Longhi: "Ribery ci ha abbagliati contro il Milan. È il miglior giocatore di settembre"

05 ottobre 2019 15:27

Sensi, l'Inter rischia di perderlo per colpa della Fiorentina. Vergani vuole vestirsi di viola

26 giugno 2019 13:20

Sensi: “Vogliamo la parte sinistra della classifica. Visto un Sassuolo determinato”

30 aprile 2019 00:11

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