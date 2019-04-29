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Sensi: “Vogliamo la parte sinistra della classifica. Visto un Sassuolo determinato”

Il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi nel post partita a Sky Sport:“Il nostro obiettivo è finire il campionato nella parte destra della classifica. Abbiamo vanificato molte occasioni da rete,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2019 00:11
Sensi: “Vogliamo la parte sinistra della classifica. Visto un Sassuolo determinato” -
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Il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi nel post partita a Sky Sport:

“Il nostro obiettivo è finire il campionato nella parte destra della classifica. Abbiamo vanificato molte occasioni da rete, potevamo fare più gol. La squadra ha tirato fuori carattere ultimamente ed ho visto un Sassuolo determinato. Vogliamo finire così concentrati fino a fine stagione”.

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