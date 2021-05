Gazzetta, Sensi in uscita dall’Inter, Gattuso lo vuole alla Fiorentina: Commisso punta all’Europa

Inter, sono sul mercato diversi protagonisti dello scudetto. Stefano Sensi piace tanto a De Zerbi, fresco allenatore dello Shakhtar. Progetto ambizioso e vetrina europea assicurata, ma l’idea di lasciare l’Italia non sembra interessare. Che Gattuso vorrebbe mettere al centro della sua nuova Fiorentina: Commisso vuole regalare al suo nuovo tecnico giocatori importanti per provare a lottare per un posto in Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

