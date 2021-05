Gazzetta, Ribery verso il rinnovo con la Fiorentina: Gattuso lo stima, vuole tenerlo

Il tempo passa anche per Ribery, pur avendo le spalle ultra larghe per sopportare il peso delle responsabilità, avere altre armi tecniche dovrà essere prioritario per la Fiorentina che verrà. In caso di permanenza comunque un modo per risultare determinante l’ex Bayern lo troverebbe. Anche per la stima che il neo tecnico viola gli ha subito dimostrato. Gattuso vorrebbe quindi poter contare sul francese. Anche economicamente ci dovranno essere delle riflessioni. Impensabile garantire a Ribery 4 milioni l’anno, ragionare sulla metà invece potrebbe risultare congruo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA, IL FUTURO DI MALEH PASSA DAL RITIRO: L’ULTIMA PAROLA SARÀ QUELLA DI GATTUSO