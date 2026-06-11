Sky Sport: "Sondaggio Fiorentina per Ruggeri, l'Atletico vuole trattenerlo e il calciatore vuole restare"

I viola si muovono per l'ex Atalanta, ma il club spagnolo non vuole privarsene e il giocatore punta a restare

La Fiorentina ci prova per Matteo Ruggeri. I viola hanno effettuato un sondaggio esplorativo per il terzino ex Atalanta, ma al momento il club spagnolo non vorrebbe lasciarlo partire, e lo stesso giocatore vorrebbe restare a Madrid. Nei giorni scorsi il suo agente Manuel Montipò, fuori dalla sede dell'Inter, ha parlato proprio della sua situazione e dell'interesse da parte di diversi club (QUI le dichiarazioni complete).

"È chiaro che c’è il mercato e potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano. Le ha sia in Italia che all’estero, però oggi non c’è nulla di concreto" aveva spiegato l'agente, ribadendo dunque l'interesse verso Ruggeri.

Il terzino dell'Atletico Madrid ha giocato in tutto 47 partite fornendo 7 assist tra campionato, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa spagnola.

Lo riporta gianlucadimarzio.com