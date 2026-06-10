TMW rivela: Panchina in vista per Vanoli. E' in prima linea per diventare il nuovo tecnico del Monza
Questa la notizia sull'allenatore, che reduce dalla salvezza con la Fiorentina, potrebbe nuovamente rimettersi in carreggiata con brianzoli neopromossi.
Mister Paolo Vanoli è attualmente in pole position per sedersi sulla panchina del Monza. A riportarlo è il portale MonzaNews, secondo il quale il tecnico reduce dalla salvezza conquistata con la Fiorentina sarebbe attualmente il primo nome per la panchina dei brianzoli.
Alle sue spalle occhio a Eusebio Di Francesco, che la salvezza se l'è conquistata invece col Lecce. Più defilato infine Marco Baroni, fermo dall'esonero a stagione in corso come allenatore del Torino. Prima però - ricorda la medesima fonte - il Monza dovrà scegliere la propria direzione. E Paolo Bianco? Il tecnico che ha riportato in Serie A il Monza, in queste ore, sta parlando con il Pisa e potrebbe accettare la corte del club toscano per prendere il posto di Oscar Hiljemark dopo la retrocessione in Serie B.
Lo riporta TMW