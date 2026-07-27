Ceccarini: "Paratici avrebbe voluto bloccare Castro per vedere se arrivava l'offerta giusta per Kean"

L'esperto di mercato conferma l'indiscrezione della Fiorentina interessata sull'ex attaccante del Bologna ormai promesso sposo della Roma

Ospite della trasmissione radiofonica "Nik&Nik" Niccolò Ceccarini ha parlato dell'indiscrezione rilanciata dalla stampa stamattina dell'interessamento viola per Santiago Castro, promesso sposto della Roma.

Ecco le parole dell'esperto di mercato raccolte da Radio Firenze Viola:

"So per certo che la Fiorentina ha fatto un tentativo per Castro perché evidentemente c'è qualcosa che si muove su Kean. Le due parti stanno parlando ma per me c'è una differenza ancora importante tra Fiorentina e Como sula valutazione del calciatore. L'unica certezza è che servono almeno 40 milioni di euro, il fatto che dicano che ci sia un contatto con l'entourage è un modo per non dire che c'è una trattativa. Di sicuro oggi c'è l'interesse forte del Como. Paratici avrebbe voluto bloccare Castro per vedere se arrivava l'offerta giusta per Kean"