La Fiorentina punta Ndoye: primi contatti per l'ex Bologna, il Nottingham chiede 40 milioni

Il club viola si è informato per l'esterno svizzero ex Bologna, esploso con Italiano. Si riflette sulla fattibilità dell'operazione

La Fiorentina guarda soprattutto all'estero per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club viola ha effettuato un sondaggio esplorativo per Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero classe 2000, passato nell'estate 2025 dal Bologna al Nottingham Forest per circa 42 milioni di euro, bonus esclusi.

Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma un interesse concreto per capire margini e condizioni di un'operazione che, inevitabilmente, si presenta complessa dal punto di vista economico. La dirigenza viola sta valutando la fattibilità dell'affare, consapevole che il Nottingham Forest ha investito una cifra importante appena dodici mesi fa.

Un profilo che conosce bene il calcio italiano

Ndoye rappresenta uno dei prototipi di esterno offensivo moderno. Può giocare sia a destra sia a sinistra, ma anche da seconda punta all'occorrenza. Fa della progressione palla al piede, dell'uno contro uno e dell'intensità senza palla le sue qualità migliori. È un giocatore capace di attaccare la profondità, creare superiorità numerica e garantire grande lavoro anche nella fase di non possesso.

Caratteristiche che Vincenzo Italiano conosce perfettamente, avendolo valorizzato nella stagione 2024-25 al Bologna. Sotto la guida dell'ex tecnico viola, infatti, lo svizzero ha compiuto il definitivo salto di qualità, diventando uno degli uomini simbolo della squadra rossoblù e risultando decisivo anche nella storica vittoria della Coppa Italia.

I numeri tra Bologna e Nottingham

Nell'ultima stagione in Emilia, Ndoye ha disputato 49 partite, realizzando 9 gol e 6 assist in tutte le competizioni, con 8 reti in Serie A e il gol decisivo nella finale di Coppa Italia.

Nel suo primo anno al Nottingham Forest, invece, l'impatto è stato meno brillante. Tra Premier League e coppe ha collezionato 34 presenze, mettendo a referto 2 gol e 1 assist, trovando meno continuità rispetto all'esperienza italiana.

Operazione difficile, ma la Fiorentina studia la situazione

L'interesse viola è reale, ma tutto dipenderà dalle condizioni che il Nottingham Forest sarà disposto ad accettare. Dopo aver investito circa 42 milioni di euro nell'estate del 2025, il club inglese difficilmente aprirà a una cessione a titolo definitivo senza rientrare di una parte consistente dell'investimento.

Per questo motivo la Fiorentina sta valutando ogni possibile scenario, compresa un'eventuale formula che possa rendere sostenibile l'operazione. Al momento si tratta di una fase interlocutoria, ma il nome di Dan Ndoye è entrato nella lista dei profili monitorati dal club viola per rinforzare le corsie offensive.