Notizie Ndoye Fiorentina

Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"
02 ottobre 2025 10:22
Altra cessione di lusso per il Bologna di Italiano: Ndoye al Nottingham per 40 milioni più bonus
28 luglio 2025 17:52
Le ultime da Bologna: allenamento differenziato per Holm e Ndoye ma contro la Fiorentina ci saranno
07 maggio 2025 22:58
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03 maggio 2025 12:14
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27 aprile 2025 14:01
Thiago Motta perde Ndoye per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: sarà fuori 6 settimane
27 dicembre 2023 13:25
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