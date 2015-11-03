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Notizie Ndoye Fiorentina

Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"

02 ottobre 2025 10:22

Altra cessione di lusso per il Bologna di Italiano: Ndoye al Nottingham per 40 milioni più bonus

28 luglio 2025 17:52

Le ultime da Bologna: allenamento differenziato per Holm e Ndoye ma contro la Fiorentina ci saranno

07 maggio 2025 22:58

Ndoye ci sarà contro la Fiorentina, il medico del Bologna: "Sarà a disposizione in finale di Coppa Italia"

03 maggio 2025 12:14

Guai Bologna: Si ferma Ndoye per 2-3 settimane, è a rischio per la gara di Firenze

27 aprile 2025 14:01

Thiago Motta perde Ndoye per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: sarà fuori 6 settimane

27 dicembre 2023 13:25

Da Basilea suonano la carica, Ndoye: "Se non siamo concentrati vincerà la Fiorentina. Cabral amico mio"

18 maggio 2023 11:02

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