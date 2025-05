Le ultime da Bologna: allenamento differenziato per Holm e Ndoye ma contro la Fiorentina ci saranno

Buone notizie per Vincenzo Italiano in vista della finale di Coppa Italia. A una settimana dalla sfida tra il suo Bologna e il Milan di Sergio Conceição, l’ex tecnico viola potrebbe ritrovare due pedine fondamentali: Emil Holm e Dan Ndoye.

Entrambi hanno lavorato ancora a parte nell’allenamento odierno, dedicato a esercitazioni tattiche e conclusioni a rete, ma non sono considerati a rischio per la finale. Il recupero dei due li renderebbe disponibili anche per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in programma alla 37ª giornata di Serie A. Lo scrive TMW.