Guai Bologna: Si ferma Ndoye per 2-3 settimane, è a rischio per la gara di Firenze

L’esterno felsineo Dan Ndoye ha registrato un problema fisico che lo renderà indisponibile per la trasferta del Bologna domani ad Udine contro i friulani. Infatti, secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del club emiliano, lo svizzero ha avuto un risentimento alla coscia che lo potrebbe tenere fuori per 2-3 settimane, quindi a rischio anche per la sfida europea del penultimo turno di campionato contro la Fiorentina quando Italiano tornerà al Franchi per la prima volta dopo l’addio della scorsa stagione. Ndoye, in questa stagione, è stato uno dei migliori del Bologna con 8 gol e 3 assist rispetto all’unico gol messo a referto con Thiago Motta l’anno scorso. La sua assenza potrebbe essere un problema per il tecnico ex viola che nutre grande stima verso questo giocatore.