Italiano: "Ndoye anno scorso ha fatto come faceva Vlahovic alla Fiorentina, aveva continua voglia di migliorare"

Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, ha paragonato Ndoye a Dusan Vlahovic e la sua caparbietà di migliorarsi giorno per giorno.

Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina e attuale tecnico del Bologna, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Friburgo. Durante il suo intervento, l’allenatore siciliano ha dedicato alcune parole a Dan Ndoye, trasferitosi questa estate al Nottingham Forest, mettendolo a confronto con Dusan Vlahovic per il suo atteggiamento in allenamento:

«Ogni volta, al termine delle sessioni, Dan si fermava con le sagome in mano per affinare il tiro in porta, rischiando persino di farsi male. Vlahovic aveva la stessa fame e non perdeva mai l’occasione di calciare a rete dopo l’allenamento. Dan ha fatto quel salto mentale ed è riuscito a diventare il giocatore che ha dimostrato di essere lo scorso anno».