Svolta inaspettata per Dan Ndoye: l’esterno svizzero lascia il Bologna e la Serie A. Il Napoli non è riuscito a convincere il Bologna, con il classe 2000 che andrà al Nottingham Forest: è fatta.

Come riporta SOS Fanta, Il club inglese ha chiuso in questi minuti per 40 milioni di euro più bonus dopo aver, nelle scorse settimane, trovato un accordo col giocatore. Ndoye è atteso nelle prossime 24 ore in Inghilterra per le visite