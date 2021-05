CorSport, Fiorentina, il futuro di Maleh passa dal ritiro: l’ultima parola sarà quella di Gattuso

Il prossimo mese sarà fondamentale per capire il futuro del centrocampista che fa innamorare tutti a suon di giocate. Anche allenatori che lo hanno incrociato. Una delle possibilità più accreditate attualmente per Maleh è che il centrocampista inizi la preparazione con la Fiorentina e poi durante il ritiro estivo a Moena sarà valutato a fondo, per poi prendere la decisione migliore sia per la società che per il calciatore. Conterà moltissimo la parola di Rino Gattuso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

