CorSport, Vlahovic, pronto un contratto da big a salire più bonus da 3 milioni fino al 2026

Rino Gattuso ha fatto di Vlahovic subito il centro delle idee e su quel centro ha impostato il buon esito del confronto con Rocco Commisso, non a caso infatti trasformato in due firme sul contratto per la soddisfazione reciproca. Perchè il presidente viola sta provando a fare di Dusan il simbolo della nuova Fiorentina. L’intenzione è allungare il rapporto, per lui è pronto un contratto da big molto articolato nei numeri e nella formula con cifre a salire più bonus da tre milioni a stagione fino al 2026. Il prolungamento di contratto sarebbe comunque un segno tangibile del nuovo corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

