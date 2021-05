Tuttosport, la Fiorentina valuterà Maleh nel ritiro: potrebbe restare in prestito al Venezia un’altra stagione

Youssef Maleh, autore di un campionato in crescendo, al mercato di gennaio è stato ceduto alla Fiorentina e tenuto in prestito fino a giugno. Maleh potrebbe essere ora protagonista con l’unser 21 nella vetrina dell’Europeo. Come minimo la Fiorentina vorrà valutarlo nel ritiro e poi si deciderà, lo stesso giocatore non sa ancora quale sarà il suo futuro. Ma se continua così pure in Viola potrebbe mettersi in luce, anche se un’altra stagione in prestito al Venezia per maturare non va esclusa. Lo scrive Tuttosport.

