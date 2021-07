CorSport, Fiorentina su un play: Sensi, Torreira o Savanier i nomi. Brekalo per l’esterno

Uno tra Zappacosta, Stryger Larsen e Munoz per la fascia destra della difesa se Lirola va in Francia, il ritorno di Nastasic in primis e poi Cistana o Kouyate nel mezzo sempre del reparto arrerrato. A centrocampo uno tra Sensi, Torreira o Savanier come play ad impostare, mentre piace Brekalo per l’esterno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, MILENKOVIC-FIORENTINA ALL’ADDIO? SERVONO 25 MILIONI PER STRAPPARLO AI VIOLA