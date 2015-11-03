Notizie Brekalo Fiorentina

Nazione: “Brekalo lascia la Fiorentina, prima la rescissione poi sarà un giocatore del Rel Oviedo”
21 agosto 2025 08:13
Brekalo lascia la Fiorentina a parametro zero, si accada al Real Oviedo. Questa settimana le visite mediche
20 agosto 2025 17:28
Da Verona riportano: "Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina"
09 agosto 2025 14:59
Corriere dello Sport: “Brekalo ha rifiutato la proposta del Rijeka per il ritorno in patria”
06 agosto 2025 08:55
Dalla Croazia: "Brekalo può risolvere il contratto con la Fiorentina. Lo vuole il Rijeka"
05 agosto 2025 20:11
Corriere dello Sport: "Barak in uscita, c'è il Verona. Probabile rescissione per Brekalo"
31 luglio 2025 09:27
Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"
29 luglio 2025 18:27
Dalla Sardegna riportano: "Timido sondaggio del Cagliari per Brekalo, ma non si esclude la rescissione contrattuale"
29 luglio 2025 17:39
Barak si allena con la tuta della Fiorentina, obiettivo convincere Pioli nel ritiro al Viola Park
16 giugno 2025 19:50
TMW, Brekalo e Ikonè non saranno riscattati: torneranno entrambi alla Fiorentina
12 giugno 2025 16:20
Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat
20 gennaio 2025 18:51
Inizio da incubo per Brekalo in Turchia: intervento killer in Kasimpasa-Antalyaspor e rosso diretto
23 settembre 2024 12:26
È ufficiale, Brekalo lascia la Fiorentina e raggiunge Barak: è un nuovo giocatore del Kasimpasa
07 settembre 2024 17:04
TMW, Barak al Kasimpasa in prestito con diritto per 6 milioni. Riscatto di Brekalo fissato a 3 milioni
06 settembre 2024 15:30
TMW: "Brekalo e Barak hanno svolto le visite mediche con il Kasimpasa, lasciano la Fiorentina in prestito"
06 settembre 2024 12:08
Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”
05 settembre 2024 09:25
La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti
05 settembre 2024 09:23
Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni
04 settembre 2024 19:24
Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"
03 settembre 2024 22:09
TMW, Il Venezia spinge per prendere Brekalo. Fatti passi in avanti con la Fiorentina
29 agosto 2024 19:02
TMW: "Per Brekalo ci sono due club interressati, il Venezia di Di Francesco e i Rangers Glasgow"
29 agosto 2024 12:17
Non solo Empoli e Venezia su Brekalo. Dalla Spagna: "C'è anche il Maiorca sull'esterno croato"
28 agosto 2024 15:20
La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"
25 agosto 2024 11:00
Tuttosport: "Occhio agli esterni in uscita dalla Fiorentina. I Rangers su Brekalo, la Premier su Ikoné"
21 agosto 2024 17:39
Da Venezia: "Di Francesco vuole un rinforzo sulla trequarti. Piace Brekalo, in uscita dalla Fiorentina"
21 agosto 2024 14:16
Da Venezia: piace Brekalo per la trequarti di Di Francesco. C'è l'interesse anche dell'Empoli
19 agosto 2024 19:30
Gazzetta: "Brekalo al centro delle amichevoli della Fiorentina. Forte interesse del Parma per lui"
31 luglio 2024 10:06
Dizdarevic (Ag.Brekalo): "Josip al Palermo? non pensa ad altro che alla Fiorentina, vuole fare bene"
23 luglio 2024 23:47
Cm.it: "Il Palermo ha fatto un sondaggio per Brekalo. Tante richieste per l'esterno della Fiorentina"
22 luglio 2024 13:14
Nazione: “Colpani-Fiorentina si può chiudere in tempi brevi. Brekalo al Monza per abbassare il prezzo?”
21 luglio 2024 09:13
Di Marzio: "Brekalo si vuole rilanciare, per lui interesse di Parma, Monza e Genoa"
20 luglio 2024 00:13
Brekalo: "La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio"
04 luglio 2024 16:47
L'Hajduk Spalato saluta e ringrazia Brekalo, l'esterno tornerà alla Fiorentina dopo il prestito in Croazia
01 luglio 2024 12:00
La Repubblica, Palladino non vuole ali pure: Brekalo può rilanciarsi, dubbio Sottil. Ikoné cessione indolore
20 giugno 2024 14:20
Kalinic (Hajduk): "Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto"
18 giugno 2024 22:55
TMW, Brekalo non rimarrà all'Hajduk Spalato. Rientra alla Fiorentina per poi partire di nuovo"
02 giugno 2024 18:00
Ivankovic (all. Hajudk Spalato): "Brekalo vuole restare qui, noi stiamo facendo di tutto per tenerlo"
21 maggio 2024 13:48
Schira annuncia: "Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno. Due club turchi su Brekalo"
02 maggio 2024 15:15
Ds Hajduk Spalato: "Brekalo? Affare chiuso in 5 ore, dimostra la sua grande voglia di trasferirsi da noi"
22 febbraio 2024 15:00
Brekalo-Show in Croazia: gol ed assist per l'ex viola nella vittoria dell'Hajduk Spalato
11 febbraio 2024 20:42
Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"
29 gennaio 2024 15:35
Ufficiale: Brekalo all'Hajduk Spalato. Lascia la Fiorentina in prestito fino al termine della stagione
29 gennaio 2024 15:15
Non semplice il ritorno in patria per Brekalo, scritte con offese sui muri della sua casa a Zagabria
29 gennaio 2024 12:19
Dalla Croazia annunciano: "Brekalo è già a Spalato, domani visite mediche e firma sul contratto"
28 gennaio 2024 16:26
Brekalo all’Hajduk Spalato in prestito, accontentato il calciatore che voleva tornare in Croazia
27 gennaio 2024 22:25
Brekalo all'Hajduk Spalato in prestito, domani le visite mediche. La Fiorentina incassa 200 mila euro
27 gennaio 2024 17:11
Pedullà annuncia: "È fatta per il prestito di Brekalo all'Hajduk Spalato. Adesso può arrivare Vargas"
27 gennaio 2024 11:37
Di Marzio annuncia: "Brekalo in prestito all'Hajduk Spalato, superato l'Olympiacos"
27 gennaio 2024 11:29
TMW:"Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Hajduk Spalato per la cessione di Brekalo"
27 gennaio 2024 10:43
Pedullà rivela: "L'Hajduk Spalato piomba su Brekalo, la Fiorentina tratta la cessione dell'esterno"
26 gennaio 2024 23:20
Di Marzio rivela: "L'Olympiacos ha chiesto Brekalo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"
26 gennaio 2024 19:17
Di Marzio annuncia: "Brekalo finisce nel mirino dell'Olympiacos dopo brusca frenata con la Dinamo"
25 gennaio 2024 19:27
Nazione, Brekalo-Dinamo? Il caos, trattativa inceppata. Lui e la Fiorentina sono spazientiti
25 gennaio 2024 09:02
Il procuratore di Brekalo annuncia: "La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi"
24 gennaio 2024 21:46
Romano annuncia: "Saltato Brekalo alla Dinamo Zagabria. Il club croato potrebbe cambiare allenatore"
24 gennaio 2024 19:04
Nazione, Brekalo alla Dinamo Zagabria in prestito, oneroso e secco fino a fine stagione
24 gennaio 2024 08:35
Allenatore Dinamo Zagabria: "Anche se dall'Italia ci bombardano, non ci sono novità su Brekalo"
22 gennaio 2024 17:16
All. Dinamo Zagabria: "La trattativa con la Fiorentina per Brekalo è in stand-by. Non ci sono novità concrete"
22 gennaio 2024 14:45
Brekalo out, Rodriguez in. Niente Salernitana per il croato, andrà alla Dinamo Zagabria
22 gennaio 2024 08:18
Pedullà annuncia: "Brekalo vuole tornare alla Dinamo Zagabria, adesso si può chiudere con la Fiorentina"
20 gennaio 2024 13:08
Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”
15 gennaio 2024 12:12
Nazione, Brekalo tratta con la Fiorentina. La soluzione? Prestito con diritto di riscatto a giugno
15 gennaio 2024 09:29
Corriere Fiorentino frena: "Faraoni unico acquisto in Supercoppa, Brekalo ferma il mercato"
14 gennaio 2024 08:14
Dalla Croazia non hanno dubbi: "Brekalo-Dinamo Zagabria non si farà. La Fiorentina dice no alle condizioni"
12 gennaio 2024 20:52
Dalla Croazia: stand-by Brekalo. La Dinamo vuole il riscatto, la Fiorentina solo il prestito secco
08 gennaio 2024 14:30
Repubblica, Brekalo-Dinamo Zagabria c'è già l'accordo. Prima la chances Sassuolo ma niente rimpianti
06 gennaio 2024 09:17
Corriere dello Sport, Brekalo vuole la Dinamo Zagabria, pronto a tagliarsi l'ingaggio. Vuole l'Europeo
06 gennaio 2024 09:13
Contro il Sassuolo fiducia a Brekalo ed Ikoné oppure cambio modulo? Ecco il dubbio di Italiano
05 gennaio 2024 08:42
Da Bologna: "La Fiorentina ha chiesto Karlsson offrendo Brekalo. Ma Thiago Motta vuole Kouamè"
03 gennaio 2024 13:25
Jakirovic ammette: "Vogliamo Brekalo e stiamo trattando con la Fiorentina per portarlo alla Dinamo Zagabria"
03 gennaio 2024 12:30
Corriere Fiorentino, Brekalo in uscita dalla Fiorentina: Dinamo Zagabria o prestito secco al Bologna
02 gennaio 2024 09:56
Nazione: “Fiorentina-Bologna contatti fra i due club. Karlsson-Brekalo prende piede l’idea di uno scambio”
29 dicembre 2023 09:34
Tuttosport, Brekalo verso l'addio: attesa nei prossimi giorni l'offerta della Dinamo Zagabria
28 dicembre 2023 14:05
Nazione, Karlsson alla Fiorentina e Brekalo come contropartita al Bologna? Laurienté pia a, suggestione Insigne
28 dicembre 2023 09:32
Corriere dello Sport, Brekalo-Fiorentina avventura al capolinea. C’è la Dinamo Zagabria
27 dicembre 2023 09:38
Bucchioni commenta formazione: "Chance per Brekalo e Mandragora. Christensen con personalità anche oggi"
14 dicembre 2023 18:02
Italiano arrabbiato con Barak, Mandragora, Mina e Brekalo. Bocciati contro il Parma, occasione gettata
08 dicembre 2023 21:52
Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"
07 dicembre 2023 19:01
Bocci duro: "Sottil è il nulla, va solo dritto per dritto. Mi chiedo perchè si ostini a farlo giocare"
27 novembre 2023 18:35
Dal Viola Park, Nico torna a destra. Parisi adattato convince. Brekalo in vantaggio su Kouamè e Sottil
04 novembre 2023 19:23
Brekalo, il ct croato Dalic lo chiama ancora in Nazionale. Ma lo inserisce nella liste delle riserve
30 ottobre 2023 17:00
Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"
24 ottobre 2023 17:00
Rientro dalla Nazionale: Brekalo torna oggi, Quarta, Gonzalez e Nico a Firenze solamente venerdì
18 ottobre 2023 09:33
Dalla Croazia: "Brekalo ha fatto due partite disastrose, viene fatto giocare per mancanza di alternative"
17 ottobre 2023 12:40
Brekalo vuole prendersi la Fiorentina: Italiano punta su di lui, a Napoli ha trovato la sua prima rete in Viola
17 ottobre 2023 08:42
Brekalo delude con la Croazia e viene sostituto all'intervallo: "Il ct Dalic non può contarci"
16 ottobre 2023 16:40
Brekalo gongola: "A Firenze sono tornato a divertirmi, mi serviva tempo ma è stata la scelta giusta"
10 ottobre 2023 12:29
Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”
09 ottobre 2023 00:08
Brekalo: "Altre di Serie A su di me, volevo solo la Fiorentina. Da 'Brepalo' voglio diventare 'Brekagol' "
06 ottobre 2023 18:19
Brekalo: "Sono tornato in nazionale grazie alla Fiorentina. Al mondiale giustamente non sono andato"
26 settembre 2023 13:19
CT Croazia su Brekalo: "Convocato dopo infortuni di Orsic e Perisic. Può dimostrare di meritare la Nazionale"
25 settembre 2023 19:10
Brekalo riconquista la Croazia! L'esterno della Fiorentina chiamato in Nazionale per le qualificazioni a Euro2024
25 settembre 2023 16:50
Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo
15 luglio 2023 20:39
Il Tirreno, la Fiorentina si fida di Brekalo, gli ha offerto un contratto fino al 2026
03 luglio 2023 09:00
Nazione: "Rivoluzione esterni, solo Ikoné e Brekalo sicuri di restare. Gonzalez? Occhio alle offerte"
16 giugno 2023 09:31
Probabile formazione: rivoluzione sulle corsie, Brekalo-Kouamé in pole. Cerofolini dal 1’
27 maggio 2023 09:20
Nazione: “Italiano da 8. Non granché la mossa di Brekalo ma nel secondo tempo l’ha corretta”
19 maggio 2023 09:31
Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"
16 maggio 2023 16:21
Bucchioni: "Nico sembra aver finito la benzina. Quarta artefice della sconfitta giovedì. Prematuro Brekalo in campo"
16 maggio 2023 13:34
Altra buona prestazione per Josip Brekalo, ma non basta per giocare titolare contro il Basilea
15 maggio 2023 18:35
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