Labaro Viola

Notizie Brekalo Fiorentina

Nazione: “Brekalo lascia la Fiorentina, prima la rescissione poi sarà un giocatore del Rel Oviedo”

21 agosto 2025 08:13

Brekalo lascia la Fiorentina a parametro zero, si accada al Real Oviedo. Questa settimana le visite mediche

20 agosto 2025 17:28

Da Verona riportano: "Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina"

09 agosto 2025 14:59

Corriere dello Sport: “Brekalo ha rifiutato la proposta del Rijeka per il ritorno in patria”

06 agosto 2025 08:55

Dalla Croazia: "Brekalo può risolvere il contratto con la Fiorentina. Lo vuole il Rijeka"

05 agosto 2025 20:11

Corriere dello Sport: "Barak in uscita, c'è il Verona. Probabile rescissione per Brekalo"

31 luglio 2025 09:27

Bocci: "Fiorentina deve risolvere la situazione esuberi. Non sono di primo livello e con stipendi alti"

29 luglio 2025 18:27

Dalla Sardegna riportano: "Timido sondaggio del Cagliari per Brekalo, ma non si esclude la rescissione contrattuale"

29 luglio 2025 17:39

Barak si allena con la tuta della Fiorentina, obiettivo convincere Pioli nel ritiro al Viola Park

16 giugno 2025 19:50

TMW, Brekalo e Ikonè non saranno riscattati: torneranno entrambi alla Fiorentina

12 giugno 2025 16:20

Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

20 gennaio 2025 18:51

Inizio da incubo per Brekalo in Turchia: intervento killer in Kasimpasa-Antalyaspor e rosso diretto

23 settembre 2024 12:26

È ufficiale, Brekalo lascia la Fiorentina e raggiunge Barak: è un nuovo giocatore del Kasimpasa

07 settembre 2024 17:04

TMW, Barak al Kasimpasa in prestito con diritto per 6 milioni. Riscatto di Brekalo fissato a 3 milioni

06 settembre 2024 15:30

TMW: "Brekalo e Barak hanno svolto le visite mediche con il Kasimpasa, lasciano la Fiorentina in prestito"

06 settembre 2024 12:08

Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

05 settembre 2024 09:25

La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti 

05 settembre 2024 09:23

Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni

04 settembre 2024 19:24

Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"

03 settembre 2024 22:09

TMW, Il Venezia spinge per prendere Brekalo. Fatti passi in avanti con la Fiorentina

29 agosto 2024 19:02

TMW: "Per Brekalo ci sono due club interressati, il Venezia di Di Francesco e i Rangers Glasgow"

29 agosto 2024 12:17

Non solo Empoli e Venezia su Brekalo. Dalla Spagna: "C'è anche il Maiorca sull'esterno croato"

28 agosto 2024 15:20

La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"

25 agosto 2024 11:00

Tuttosport: "Occhio agli esterni in uscita dalla Fiorentina. I Rangers su Brekalo, la Premier su Ikoné"

21 agosto 2024 17:39

Da Venezia: "Di Francesco vuole un rinforzo sulla trequarti. Piace Brekalo, in uscita dalla Fiorentina"

21 agosto 2024 14:16

Da Venezia: piace Brekalo per la trequarti di Di Francesco. C'è l'interesse anche dell'Empoli

19 agosto 2024 19:30

Gazzetta: "Brekalo al centro delle amichevoli della Fiorentina. Forte interesse del Parma per lui"

31 luglio 2024 10:06

Dizdarevic (Ag.Brekalo): "Josip al Palermo? non pensa ad altro che alla Fiorentina, vuole fare bene"

23 luglio 2024 23:47

Cm.it: "Il Palermo ha fatto un sondaggio per Brekalo. Tante richieste per l'esterno della Fiorentina"

22 luglio 2024 13:14

Nazione: “Colpani-Fiorentina si può chiudere in tempi brevi. Brekalo al Monza per abbassare il prezzo?”

21 luglio 2024 09:13

Di Marzio: "Brekalo si vuole rilanciare, per lui interesse di Parma, Monza e Genoa"

20 luglio 2024 00:13

Brekalo: "La Dinamo Zagabria mi prese in giro. La Fiorentina mandò le carte per la cessione, poi il silenzio"

04 luglio 2024 16:47

L'Hajduk Spalato saluta e ringrazia Brekalo, l'esterno tornerà alla Fiorentina dopo il prestito in Croazia

01 luglio 2024 12:00

La Repubblica, Palladino non vuole ali pure: Brekalo può rilanciarsi, dubbio Sottil. Ikoné cessione indolore

20 giugno 2024 14:20

Kalinic (Hajduk): "Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto"

18 giugno 2024 22:55

TMW, Brekalo non rimarrà all'Hajduk Spalato. Rientra alla Fiorentina per poi partire di nuovo"

02 giugno 2024 18:00

Ivankovic (all. Hajudk Spalato): "Brekalo vuole restare qui, noi stiamo facendo di tutto per tenerlo"

21 maggio 2024 13:48

Schira annuncia: "Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno. Due club turchi su Brekalo"

02 maggio 2024 15:15

Ds Hajduk Spalato: "Brekalo? Affare chiuso in 5 ore, dimostra la sua grande voglia di trasferirsi da noi"

22 febbraio 2024 15:00

Brekalo-Show in Croazia: gol ed assist per l'ex viola nella vittoria dell'Hajduk Spalato

11 febbraio 2024 20:42

Brekalo-Hajduk, ma esplode l'ira dei tifosi della Dinamo Zagabria. Spuntano i graffiti: "Brekalo Giuda!"

29 gennaio 2024 15:35

Ufficiale: Brekalo all'Hajduk Spalato. Lascia la Fiorentina in prestito fino al termine della stagione

29 gennaio 2024 15:15

Non semplice il ritorno in patria per Brekalo, scritte con offese sui muri della sua casa a Zagabria

29 gennaio 2024 12:19

Dalla Croazia annunciano: "Brekalo è già a Spalato, domani visite mediche e firma sul contratto"

28 gennaio 2024 16:26

Brekalo all’Hajduk Spalato in prestito, accontentato il calciatore che voleva tornare in Croazia

27 gennaio 2024 22:25

Brekalo all'Hajduk Spalato in prestito, domani le visite mediche. La Fiorentina incassa 200 mila euro

27 gennaio 2024 17:11

Pedullà annuncia: "È fatta per il prestito di Brekalo all'Hajduk Spalato. Adesso può arrivare Vargas"

27 gennaio 2024 11:37

Di Marzio annuncia: "Brekalo in prestito all'Hajduk Spalato, superato l'Olympiacos"

27 gennaio 2024 11:29

TMW:"Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Hajduk Spalato per la cessione di Brekalo"

27 gennaio 2024 10:43

Pedullà rivela: "L'Hajduk Spalato piomba su Brekalo, la Fiorentina tratta la cessione dell'esterno"

26 gennaio 2024 23:20

Di Marzio rivela: "L'Olympiacos ha chiesto Brekalo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"

26 gennaio 2024 19:17

Di Marzio annuncia: "Brekalo finisce nel mirino dell'Olympiacos dopo brusca frenata con la Dinamo"

25 gennaio 2024 19:27

Nazione, Brekalo-Dinamo? Il caos, trattativa inceppata. Lui e la Fiorentina sono spazientiti

25 gennaio 2024 09:02

Il procuratore di Brekalo annuncia: "La Dinamo non ha risposto alla Fiorentina perché aveva altri interessi"

24 gennaio 2024 21:46

Romano annuncia: "Saltato Brekalo alla Dinamo Zagabria. Il club croato potrebbe cambiare allenatore"

24 gennaio 2024 19:04

Nazione, Brekalo alla Dinamo Zagabria in prestito, oneroso e secco fino a fine stagione

24 gennaio 2024 08:35

Allenatore Dinamo Zagabria: "Anche se dall'Italia ci bombardano, non ci sono novità su Brekalo"

22 gennaio 2024 17:16

All. Dinamo Zagabria: "La trattativa con la Fiorentina per Brekalo è in stand-by. Non ci sono novità concrete"

22 gennaio 2024 14:45

Brekalo out, Rodriguez in. Niente Salernitana per il croato, andrà alla Dinamo Zagabria 

22 gennaio 2024 08:18

Pedullà annuncia: "Brekalo vuole tornare alla Dinamo Zagabria, adesso si può chiudere con la Fiorentina"

20 gennaio 2024 13:08

Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”

15 gennaio 2024 12:12

Nazione, Brekalo tratta con la Fiorentina. La soluzione? Prestito con diritto di riscatto a giugno 

15 gennaio 2024 09:29

Corriere Fiorentino frena: "Faraoni unico acquisto in Supercoppa, Brekalo ferma il mercato"

14 gennaio 2024 08:14

Dalla Croazia non hanno dubbi: "Brekalo-Dinamo Zagabria non si farà. La Fiorentina dice no alle condizioni"

12 gennaio 2024 20:52

Dalla Croazia: stand-by Brekalo. La Dinamo vuole il riscatto, la Fiorentina solo il prestito secco

08 gennaio 2024 14:30

Repubblica, Brekalo-Dinamo Zagabria c'è già l'accordo. Prima la chances Sassuolo ma niente rimpianti

06 gennaio 2024 09:17

Corriere dello Sport, Brekalo vuole la Dinamo Zagabria, pronto a tagliarsi l'ingaggio. Vuole l'Europeo

06 gennaio 2024 09:13

Contro il Sassuolo fiducia a Brekalo ed Ikoné oppure cambio modulo? Ecco il dubbio di Italiano

05 gennaio 2024 08:42

Da Bologna: "La Fiorentina ha chiesto Karlsson offrendo Brekalo. Ma Thiago Motta vuole Kouamè"

03 gennaio 2024 13:25

Jakirovic ammette: "Vogliamo Brekalo e stiamo trattando con la Fiorentina per portarlo alla Dinamo Zagabria"

03 gennaio 2024 12:30

Corriere Fiorentino, Brekalo in uscita dalla Fiorentina: Dinamo Zagabria o prestito secco al Bologna

02 gennaio 2024 09:56

Nazione: “Fiorentina-Bologna contatti fra i due club. Karlsson-Brekalo prende piede l’idea di uno scambio”

29 dicembre 2023 09:34

Tuttosport, Brekalo verso l'addio: attesa nei prossimi giorni l'offerta della Dinamo Zagabria

28 dicembre 2023 14:05

Nazione, Karlsson alla Fiorentina e Brekalo come contropartita al Bologna? Laurienté pia a, suggestione Insigne 

28 dicembre 2023 09:32

Corriere dello Sport, Brekalo-Fiorentina avventura al capolinea. C’è la Dinamo Zagabria 

27 dicembre 2023 09:38

Bucchioni commenta formazione: "Chance per Brekalo e Mandragora. Christensen con personalità anche oggi"

14 dicembre 2023 18:02

Italiano arrabbiato con Barak, Mandragora, Mina e Brekalo. Bocciati contro il Parma, occasione gettata

08 dicembre 2023 21:52

Bucchioni sui singoli: "Brekalo non incide mai. Nzola ha guidato la riscossa. Infantino con personalità"

07 dicembre 2023 19:01

Bocci duro: "Sottil è il nulla, va solo dritto per dritto. Mi chiedo perchè si ostini a farlo giocare"

27 novembre 2023 18:35

Dal Viola Park, Nico torna a destra. Parisi adattato convince. Brekalo in vantaggio su Kouamè e Sottil

04 novembre 2023 19:23

Brekalo, il ct croato Dalic lo chiama ancora in Nazionale. Ma lo inserisce nella liste delle riserve

30 ottobre 2023 17:00

Pruzzo: "Quarta non sa marcare, Sottil e Brekalo mai decisivi e cosa penso delle punte"

24 ottobre 2023 17:00

Rientro dalla Nazionale: Brekalo torna oggi, Quarta, Gonzalez e Nico a Firenze solamente venerdì 

18 ottobre 2023 09:33

Dalla Croazia: "Brekalo ha fatto due partite disastrose, viene fatto giocare per mancanza di alternative"

17 ottobre 2023 12:40

Brekalo vuole prendersi la Fiorentina: Italiano punta su di lui, a Napoli ha trovato la sua prima rete in Viola 

17 ottobre 2023 08:42

Brekalo delude con la Croazia e viene sostituto all'intervallo: "Il ct Dalic non può contarci"

16 ottobre 2023 16:40

Brekalo gongola: "A Firenze sono tornato a divertirmi, mi serviva tempo ma è stata la scelta giusta"

10 ottobre 2023 12:29

Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”

09 ottobre 2023 00:08

Brekalo: "Altre di Serie A su di me, volevo solo la Fiorentina. Da 'Brepalo' voglio diventare 'Brekagol' "

06 ottobre 2023 18:19

Brekalo: "Sono tornato in nazionale grazie alla Fiorentina. Al mondiale giustamente non sono andato"

26 settembre 2023 13:19

CT Croazia su Brekalo: "Convocato dopo infortuni di Orsic e Perisic. Può dimostrare di meritare la Nazionale"

25 settembre 2023 19:10

Brekalo riconquista la Croazia! L'esterno della Fiorentina chiamato in Nazionale per le qualificazioni a Euro2024

25 settembre 2023 16:50

Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

15 luglio 2023 20:39

Il Tirreno, la Fiorentina si fida di Brekalo, gli ha offerto un contratto fino al 2026

03 luglio 2023 09:00

Nazione: "Rivoluzione esterni, solo Ikoné e Brekalo sicuri di restare. Gonzalez? Occhio alle offerte"

16 giugno 2023 09:31

Probabile formazione: rivoluzione sulle corsie, Brekalo-Kouamé in pole. Cerofolini dal 1’

27 maggio 2023 09:20

Nazione: “Italiano da 8. Non granché la mossa di Brekalo ma nel secondo tempo l’ha corretta”

19 maggio 2023 09:31

Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"

16 maggio 2023 16:21

Bucchioni: "Nico sembra aver finito la benzina. Quarta artefice della sconfitta giovedì. Prematuro Brekalo in campo"

16 maggio 2023 13:34

Altra buona prestazione per Josip Brekalo, ma non basta per giocare titolare contro il Basilea

15 maggio 2023 18:35

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