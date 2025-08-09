Da Verona riportano: “Barak potrebbe tornare agli scaligeri dopo essere diventato un esubero alla Fiorentina”

Secondo quanto riportato da L’Arena di Verona, il club scaligero è sulle tracce di Antonin Barak, centrocampista ceco che ha già giocato in Veneto prima di arrivare alla Fiorentina dove ha fatto due stagioni sufficienti prima di diventare un esubero passato anche con Brekalo dal Kasimpasa. Il Verona potrebbe riprendere il giocatore per dare qualità e fisicità al centrocampo di Zanetti che deve tentare nuovamente di salvarsi e il direttore Sogliano potrebbe accettare il ritorno di un giocatore che era sbocciato nella città di Romeo e Giulietta con 18 gol in 68 presenze in tutte le competizioni, tra cui 11 in una sola ovvero quella del 2021-2022 che spinse la Fiorentina ad acquistarlo.