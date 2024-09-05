Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

Fiorentina, che tesoretto! I panchinari e gli esuberi valgono 80 milioni

Approfondimento sulla rosa della Fiorentina, riferito al valore della cosiddetta "Fiorentina 2", composta cioè da giocatori in esubero rimasti in organico o elementi di secondo piano. Tutti sognano di tornare a disposizione nelle gerarchie del tecnico, ma c'è anche chi spera di partire. Si è divertito a stilare la formazione ideale delle riserve e ne è uscito un 3-4-2-1 interessante, anche dal punto di vista della valutazione economica.

I viola bis avrebbero infatti un valore di circa 80 milioni: 30 per gli esuberi e 50 per i panchinari. Detto che fra questi i più interessanti sono Kayode (riserva di Dodo) e Beltran (vice Kean), ce ne sono anche altri. Ad esempio Parisi rischia di finire in questa lista visto l'arrivo di Gosens, poi ci sono Christensen e Infantino, oltre a Barak e Brekalo pronti a partire verso la Turchia. Dalla difesa arrivano Comuzzo, ma anche l'ultimo arrivato Moreno e anche Ranieri. E chissà che non sia un buon undici per un'amichevole in famiglia. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/dallargentina-il-boca-per-valentini-ha-rifiutato-unofferta-da-27-milioni-per-portarlo-a-firenze-subito/267090/