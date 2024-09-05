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Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni”

Fiorentina, che tesoretto! I panchinari e gli esuberi valgono 80 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2024 09:25
Sentite La Nazione: “La Fiorentina 2 fatta di riserve e di esuberi vale 80 milioni” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Ranieri
Infantino
Barak
Parisi
Brekalo
Kayode
Christensen
Beltran
Comuzzo
Moreno
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Approfondimento sulla rosa della Fiorentina, riferito al valore della cosiddetta "Fiorentina 2", composta cioè da giocatori in esubero rimasti in organico o elementi di secondo piano. Tutti sognano di tornare a disposizione nelle gerarchie del tecnico, ma c'è anche chi spera di partire. Si è divertito a stilare la formazione ideale delle riserve e ne è uscito un 3-4-2-1 interessante, anche dal punto di vista della valutazione economica.

I viola bis avrebbero infatti un valore di circa 80 milioni: 30 per gli esuberi e 50 per i panchinari. Detto che fra questi i più interessanti sono Kayode (riserva di Dodo) e Beltran (vice Kean), ce ne sono anche altri. Ad esempio Parisi rischia di finire in questa lista visto l'arrivo di Gosens, poi ci sono Christensen e Infantino, oltre a Barak e Brekalo pronti a partire verso la Turchia. Dalla difesa arrivano Comuzzo, ma anche l'ultimo arrivato Moreno e anche Ranieri. E chissà che non sia un buon undici per un'amichevole in famiglia. Lo scrive La Nazione. 

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