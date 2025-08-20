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Brekalo lascia la Fiorentina a parametro zero, si accada al Real Oviedo. Questa settimana le visite mediche

Josip Brekalo lascia la Fiorentina. L'esterno arrivato a gennaio 2023 dalla Dinamo Zagabria si svincola dalla società viola e si accasa a parametro zero al Real Oviedo, sono previste questa settimana...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 17:28
Brekalo lascia la Fiorentina a parametro zero, si accada al Real Oviedo. Questa settimana le visite mediche - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2023, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2023, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Josip Brekalo lascia la Fiorentina. L'esterno arrivato a gennaio 2023 dalla Dinamo Zagabria si svincola dalla società viola e si accasa a parametro zero al Real Oviedo, sono previste questa settimana la visite mediche questa settimana. Dunque la Fiorentina risparmia un ingaggio lordo superiore ai 2 milioni di euro lordi a stagione

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