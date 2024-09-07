È ufficiale, Brekalo lascia la Fiorentina e raggiunge Barak: è un nuovo giocatore del Kasimpasa

Brekalo è un nuovo giocatore del Kasimpasa

Josip Brekalo è ufficialmente un nuovo giocatore del Kasimpasa. Dopo la firma di Antonin Barak, il club turco accoglie anche l'esterno croato, che ritroverà il centrocampista ceco tra i suoi nuovi compagni di squadra. Per quanto concerne l'operazione, la formula è quella del prestito con opzione di riscatto fissata a 6 milioni di euro, la stessa utilizzata nell'operazione legata a Barak. La nota del club turco:

"Il nostro nuovo acquisto, Josip Brekalo, ha firmato il contratto che lo lega al Kasımpaşa durante la cerimonia della firma tenutasi presso il nostro impianto sportivo Turgay Ciner, dopo i controlli che ha avuto presso il nostro sponsor sanitario Liv Hospital Vadi Istanbul".

È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa

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