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È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa

Ora è ufficiale, Barak passa al Kasimpasa. Già completate le visite mediche ed ha firmato il contratto che lo lega al club turco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2024 15:49
È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa -
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Arriva l'ufficialità, Antonin Barak è un nuovo giocatore del Kasimpasa, club di Istanbul che milita nella Süper Lig, il massimo campionato turco. Il centrocampista ceco ha completato oggi le visite mediche, firmando successivamente il contratto con la sua nuova squadra.

Dopo la parentesi in viola, Barak apre le porte ad una nuova esperienza all'estero: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Questo il comunicato del club turco:

"Il nostro nuovo acquisto, Antonín Barák, ha firmato il contratto che lo lega a Kasımpaşa durante la cerimonia della firma tenutasi presso i nostri impianti sportivi Turgay Ciner, dopo i controlli che ha effettuato presso il nostro sponsor sanitario Liv Hospital Vadi Istanbul".

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