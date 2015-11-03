Notizie Kasimpasa Fiorentina

Inizio da incubo per Brekalo in Turchia: intervento killer in Kasimpasa-Antalyaspor e rosso diretto
23 settembre 2024 12:26
Barak lascia la Fiorentina e De Gea gli augura il meglio con un commento sui social
10 settembre 2024 19:30
È ufficiale, Brekalo lascia la Fiorentina e raggiunge Barak: è un nuovo giocatore del Kasimpasa
07 settembre 2024 17:04
È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa
07 settembre 2024 15:49
Eysseric è in Turchia: "Sono vivo per miracolo con la mia squadra. Aiutiamo in ogni modo possibile"
07 febbraio 2023 14:45
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