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Notizie Kasimpasa Fiorentina

Inizio da incubo per Brekalo in Turchia: intervento killer in Kasimpasa-Antalyaspor e rosso diretto

23 settembre 2024 12:26

Barak lascia la Fiorentina e De Gea gli augura il meglio con un commento sui social

10 settembre 2024 19:30

È ufficiale, Brekalo lascia la Fiorentina e raggiunge Barak: è un nuovo giocatore del Kasimpasa

07 settembre 2024 17:04

È ufficiale, Barak saluta la Fiorentina e va in Turchia: il centrocampista ha firmato con il Kasimpasa

07 settembre 2024 15:49

Eysseric è in Turchia: "Sono vivo per miracolo con la mia squadra. Aiutiamo in ogni modo possibile"

07 febbraio 2023 14:45

Eysseric saluta la Fiorentina: "Voglio ringraziare Pioli e Prandelli per la fiducia. Forza Viola"

24 luglio 2021 22:19

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