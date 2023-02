“Io e il mio team siamo vivi, è un miracolo”. Così sul suo profilo Instagram Valentin Eysseric, ex centrocampista della Fiorentina oggi al Kasimpasa, in Turchia, all’indomani del terribile terremoto che ha devastato parte della Turchia e della Siria, con un bilancio provvisorio di oltre 5mila morti. “Adesso – ha scritto – aiutiamo gli altri in ogni modo possibile”. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI PRANDELLI