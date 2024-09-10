Barak lascia la Fiorentina e De Gea gli augura il meglio con un commento sui social

Il portiere della Fiorentina ha commentato il post social di Barak in cui il giocatore ceco annuncia la sua nuova avventura in Turchia

Antonin Barak ha da poco lasciato la Fiorentina per trasferirsi al Kasimpasa insieme a Brekalo. Dopo l'ufficialità del suo trasferimento, il trequartista ceco, che in maglia viola ha disputato 81 partite segnando 13 gol, ha pubblicato sui propri profili social un post per annunciare la sua nuova avventura. Sotto questo post, il nuovo portiere della Fiorentina David De Gea ha voluto augurare pubblicamente buona fortuna all'ex calciatore gigliato, mostrando come si sia già integrato bene in gruppo e la sua professionalità. Il commento dell'estremo difensore, scritto in inglese, recita "All the best", ossia "Ti auguro il meglio" in italiano. Di seguito il post su Instagram di Barak.

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