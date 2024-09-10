Compagnoni: "La Fiorentina deve svegliarsi in fretta. Gudmundsson rischia un anno complicato"

Il giornalista ha parlato anche di Fiorentina e Conference League, sottolineando che la squadra di Palladino deve svegliarsi rapidamente

Il noto telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Oasport, a cui ha parlato della nuova Champions League. Al termine del suo intervento ha riservato alcune parole sulla Fiorentina, che sarà ai nastri di partenza della Conference League per il terzo anno consecutivo. Questo ciò che ha detto sui Viola di mister Palladino:

“Anche in questo caso non vedo molte formazioni, sulla carta, superiori ai Viola in Conference (n.d.r.), ovviamente il Chelsea sì, ma la squadra di mister Raffaele Palladino deve svegliarsi ed in fretta. L’inizio di stagione è stato complicatissimo, sia in Serie A sia in Europa con la doppia sfida con la Puskas Academy che si è trasformata in due match pessimi. Le incognite sono numerose. Albert Gudmundsson tra infortunio al polpaccio e questioni giudiziarie rischia un anno complicato. Andrea Colpani si deve svegliare e penso che ci sia anche molto altro da migliorare per i viola. In poche parole la Fiorentina deve darsi una bella sistemata e in tempi rapidi”.

TEGOLA EMPOLI

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