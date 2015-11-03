Notizie Compagnoni Fiorentina

Compagnoni non ha dubbi: "La Fiorentina può vincere la Conference, il livello non è altissimo"
27 febbraio 2026 16:02
Compagnoni spiega: "La Fiorentina è la delusione della Serie A, manca leadership nello spogliatoio"
11 ottobre 2025 16:41
Compagnoni sorpreso: “Mi aspettavo una Fiorentina aggressiva, Nicolussi C. deve giocare sempre da regista”
14 settembre 2025 15:57
Compagnoni: "Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto"
18 agosto 2025 15:22
Compagnoni: "Dodo è diventato spettacolare, non capisco perché non giochi titolare nel Brasile"
07 aprile 2025 14:42
Compagnoni: “Ad ora mi resta difficile immaginare la Fiorentina in Champions. Palladino ha pontenzialità”
05 novembre 2024 13:58
Compagnoni su Kean: "In estate tanti perplessi ma ora la cifra spesa per lui fa sorridere"
01 novembre 2024 21:07
Compagnoni: "La Fiorentina deve svegliarsi in fretta. Gudmundsson rischia un anno complicato"
10 settembre 2024 18:58
Compagnoni: "Nelle gare sporche servono gli attaccanti, quelli della Fiorentina non sono da Champions"
26 ottobre 2023 10:47
Compagnoni: "Alla Fiorentina il centravanti non arriverà. Servono due esterni d'attacco. Ecco i nomi"
10 dicembre 2020 17:59
Compagnoni: "Deluso dal mercato di Corvino, servono due centrocampisti ed un terzino sinistro per l'Europa League"
13 novembre 2017 19:45
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