Labaro Viola

Notizie Compagnoni Fiorentina

Compagnoni non ha dubbi: "La Fiorentina può vincere la Conference, il livello non è altissimo"

27 febbraio 2026 16:02

Compagnoni spiega: "La Fiorentina è la delusione della Serie A, manca leadership nello spogliatoio"

11 ottobre 2025 16:41

Compagnoni sorpreso: “Mi aspettavo una Fiorentina aggressiva, Nicolussi C. deve giocare sempre da regista”

14 settembre 2025 15:57

Compagnoni: "Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto"

18 agosto 2025 15:22

Compagnoni: "Dodo è diventato spettacolare, non capisco perché non giochi titolare nel Brasile"

07 aprile 2025 14:42

Compagnoni: “Ad ora mi resta difficile immaginare la Fiorentina in Champions. Palladino ha pontenzialità”

05 novembre 2024 13:58

Compagnoni su Kean: "In estate tanti perplessi ma ora la cifra spesa per lui fa sorridere"

01 novembre 2024 21:07

Compagnoni: "La Fiorentina deve svegliarsi in fretta. Gudmundsson rischia un anno complicato"

10 settembre 2024 18:58

Compagnoni: "Nelle gare sporche servono gli attaccanti, quelli della Fiorentina non sono da Champions"

26 ottobre 2023 10:47

Compagnoni: "Alla Fiorentina il centravanti non arriverà. Servono due esterni d'attacco. Ecco i nomi"

10 dicembre 2020 17:59

Compagnoni: "Deluso dal mercato di Corvino, servono due centrocampisti ed un terzino sinistro per l'Europa League"

13 novembre 2017 19:45

Compagnoni: "Del mercato della Fiorentina si salvano solo Pezzella e Veretout, soldi incassati reivestiti male"

20 ottobre 2017 17:09

Archivio

Esplora l'archivio di Compagnoni

Sett. 9
Sett. 41 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 15
Sett. 45 Sett. 44 Sett. 37
Sett. 43
Sett. 50
Sett. 46 Sett. 42