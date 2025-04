Compagnoni: “Dodo è diventato spettacolare, non capisco perché non giochi titolare nel Brasile”

A Radio Bruno è intervenuto il telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni che ha raccontato Milan-Fiorentina per la sua emittente: “Magari ci fossero delle partite così divertenti in Italia dove entrambe le squadre hanno provato a vincere con tutte le armi che avevano a disposizione. Non mi interessa vedere gli errori perché se nessuno sbagliasse, il calcio sarebbe molto più noioso, è chiaro che se sei un tifoso ti puoi divertire di meno a vedere una partita così emozionante.”

Sulla difesa: “A me la difesa viola è piaciuta perché ha retto molto bene per 94 minuti e ha fatto l’unico errore nel gol di Jovic dove ancora devo capire cosa è successo perché gli è arrivato un pallone molto strano che nessuno si aspettava. In quel caso vorrei sentire i miei colleghi difensori per sapere quale sia l’errore in quella situazione.”

Su Dodo-Theo: “Per me è incomprensibile che Dodo non giochi per il Brasile perché é diventato un giocatore spettacolare. Ha arato Theo a livello difensivo e non è una roba per pochi, lo vidi anche nel successo contro l’Inter, però è migliorato ancora ed è un valore aggiunto.”

Sulle ambizioni future: “La Fiorentina sta bene e lo si vede dalle ultime gare fatte in cui ha fatto vedere un grande gioco. Chiaramente non aver vinto sabato, ti allontana dalla Champions, ma per l’Europa League ci sei alla grande ed anche in Conference la Fiorentina può giocarsela davvero contro chiunque.”

Sulle occasioni sprecate da Kean e Beltran: “Magari Kean poteva fare meglio di testa, ma ricordiamoci che davanti a lui c’è il difensore che sbaglia e questo l’ha condizionato. Quella lanciato da solo contro Maignan non era semplice perché la palla rimbalza male e poi davanti aveva un grande portiere. Mentre quella di Beltran non la vedo uno sbaglio del giocatore, ma un merito di chi ha parato.”