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Notizie Theo Fiorentina

Dopo la stagione fallimentare il Milan è pronto alla rivoluzione, via Reijnders, Theo e Maignan

05 giugno 2025 12:02

Da Dovbyk a Theo Hernanadez: Quanti assenti nelle rivali della Fiorentina per la 37 giornata

17 maggio 2025 18:24

Compagnoni: "Dodo è diventato spettacolare, non capisco perché non giochi titolare nel Brasile"

07 aprile 2025 14:42

Dodò: "Sentivo di essere in fuorigioco, sarebbe stato bellissimo vincere in questo modo"

05 aprile 2025 23:24

Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"

18 ottobre 2024 23:30

Caso Theo-Leao: il Milan sceglie la linea morbida e non prenderà provvedimenti contro i due giocatori

01 settembre 2024 14:27

Dumfries, rischia multa per aver esposto lo striscione contro Theo Hernandez, indagine della procura FIGC

29 aprile 2024 17:28

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