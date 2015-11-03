Notizie Theo Fiorentina

Dopo la stagione fallimentare il Milan è pronto alla rivoluzione, via Reijnders, Theo e Maignan
05 giugno 2025 12:02
Da Dovbyk a Theo Hernanadez: Quanti assenti nelle rivali della Fiorentina per la 37 giornata
17 maggio 2025 18:24
Compagnoni: "Dodo è diventato spettacolare, non capisco perché non giochi titolare nel Brasile"
07 aprile 2025 14:42
Dodò: "Sentivo di essere in fuorigioco, sarebbe stato bellissimo vincere in questo modo"
05 aprile 2025 23:24
Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"
18 ottobre 2024 23:30
Caso Theo-Leao: il Milan sceglie la linea morbida e non prenderà provvedimenti contro i due giocatori
01 settembre 2024 14:27
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