Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"

Secondo il designatore della Can di A e B Gianluca Rocchi chi arriva prima sul pallone ha il diritto di giocarlo

Nel corso di uno speciale arbitri su Sky Sport il designatore arbitrale della serie A e della serie B, Gianluca Rocchi, ha fatto luce su alcuni episodi discussi in queste prime giornate, tra i quali i rigori assegnati alla Fiorentina contro Milan e Lazio:

Su Theo-Dodo

"Chi arriva primo vince. Dodo ha il diritto di giocare il pallone per primo ovviamente. Ai ragazzi del VAR devi dare un'idea: se due giocatori arrivano sul pallone e uno prende l'altro, devono valutare se c'è un fallo o solo un contatto. Io ho detto due cose ai ragazzi: state attenti alle esagerazioni sui contatti e alle reazioni e devono capire la dinamica di un fallo. Gudmundsson-Guendouzi è un fallo con imprudenza per esempio".

Su Tavares-Dodo

"C'è imprudenza da parte di Tavares. Su questo mi sento di sostenerlo in pieno come rigore, e peraltro lui è ammonito. Se una grossa parte di opinione la pensa come voi che non è rigore, va sicuramente valutata. Secondo me è fondamentale che l'interpretazione del singolo è normale aspettarsela".

Vitale: “Rinnovo per tre anni di Kouame eccessivo, i giocatori si fanno la pensione”

https://www.labaroviola.com/vitale-rinnovo-per-tre-anni-di-kouame-eccessivo-i-giocatori-si-fanno-la-pensione/273045/