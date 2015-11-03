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Notizie Tavares Fiorentina

Corriere dello Sport: "Se parte Tavares, Lazio su Parisi. Nuovi rumors sul calciatore della Fiorentina"

27 dicembre 2025 09:06

TuttoSport titola: "Dodò piace sempre alla Juventus, ma sarà dura accontentare le richieste della Fiorentina"

12 luglio 2025 15:16

Tegola per la Lazio: Nuno Tavares salta la Fiorentina per un problema muscolare

25 gennaio 2025 16:30

Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"

18 ottobre 2024 23:30

Cesari controcorrente: "Il rigore di Tavares si poteva non fischiare. Mano di Dodo? Sono allibito"

25 settembre 2024 18:58

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