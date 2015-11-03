Notizie Tavares Fiorentina

Corriere dello Sport: "Se parte Tavares, Lazio su Parisi. Nuovi rumors sul calciatore della Fiorentina"
27 dicembre 2025 09:06
TuttoSport titola: "Dodò piace sempre alla Juventus, ma sarà dura accontentare le richieste della Fiorentina"
12 luglio 2025 15:16
Tegola per la Lazio: Nuno Tavares salta la Fiorentina per un problema muscolare
25 gennaio 2025 16:30
Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"
18 ottobre 2024 23:30
Cesari controcorrente: "Il rigore di Tavares si poteva non fischiare. Mano di Dodo? Sono allibito"
25 settembre 2024 18:58
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