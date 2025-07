TuttoSport titola: “Dodò piace sempre alla Juventus, ma sarà dura accontentare le richieste della Fiorentina”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus rimane molto interessata a Dodò che ancora non ha rinnovato con la Fiorentina e che potrebbe essere ceduto in base alla richiesta dei gigliati dopo non essere riuscito a trovare la quadra necessaria per trovare un determinato accordo. Dodò è un profilo che piace ai bianconeri oltre all’esterno della Lazio Nuno Tavares valutato da Lotito circa 35 milioni per rafforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione calcistica con Igor Tudor al timone e andando avanti nelle settimane la società bianconera potrebbe tentare l’affondo.