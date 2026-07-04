Pedullà: "Il Porto è forte su Nuno Tavares, il portoghese è stato sondato anche dalla Fiorentina"

L'esterno portoghese potrebbe tornare in patria oppure lasciare Roma

Nuno Tavares potrebbe salutare la Lazio con destinazione Porto. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l'operazione ha già ricevuto il via libera del tecnico Francesco Farioli e si imposta su una base economica di 20 milioni di euro; per la fumata bianca manca ora soltanto l'approvazione definitiva del presidente André Villas-Boas.

Sullo sfondo restano i tentativi sfumati di altre pretendenti: il Besiktas si era fatto avanti, ma conscio di non essere la meta preferita del portoghese, ha virato su Kassoum Ouattara del Monaco per ricoprire lo stesso ruolo. Anche la Fiorentina si è mossa nelle ultime ore, limitandosi tuttavia a un semplice sondaggio esplorativo per l'esterno sinistro.