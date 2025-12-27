Corriere dello Sport: “Se parte Tavares, Lazio su Parisi. Nuovi rumors sul calciatore della Fiorentina”

Tutto si lega a Tavares. C’è l’interesse dell’Al-Ittihad di Conceiçao, va concretizzato con un’offerta formale. Lotito deve il 35% all’Arsenal, è la percentuale pattuita con l’acquisto. Il presidente prova a strappare una proposta superiore ai 10 milioni, le prestazioni del portoghese non lo aiutano. E’ rispuntato il nome di Netz del Borussia M’gladbach come alternativa, ha 22 anni, è tedesco, è in scadenza a giugno. Ci sono nuovi rumors su Parisi della Fiorentina e Aaron Martin del Genoa. Quest’ultimo in scadenza nel 2026. Si libera a giugno anche Giorgi Tsitaishvili, attaccante georgiano del Metz. Ala destra e sinistra, in nazionale anche terzino sinistro, gioca sulla stessa fascia di Kvaratskhelia. Può essere un’opzione in caso di partenza di Isaksen a fine stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.