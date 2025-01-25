Tegola per la Lazio: Nuno Tavares salta la Fiorentina per un problema muscolare

Tegola per la Lazio in vista della Fiorentina: si ferma Nuno Tavares. Il terzino era stato costretto a lasciare il campo contro la Real Sociedad per un problema muscolare e, adesso, è arrivato il resp...

Tegola per la Lazio in vista della Fiorentina: si ferma Nuno Tavares. Il terzino era stato costretto a lasciare il campo contro la Real Sociedad per un problema muscolare e, adesso, è arrivato il responso ufficiale: trauma distrattivo a carico dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Di seguito il comunicato: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nuno Tavares è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra, riportato nel corso dell’ultima partita con la Real Sociedad. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Foto: Instagram Nuno Tavares

PALLADINO GARANTISCE: “SO CHE LA SOCIETÀ HA DELLE TRATTATIVE APERTE MA NON DOBBIAMO AVERE FRETTA”

https://www.labaroviola.com/palladino-garantisce-so-che-la-societa-ha-delle-trattative-aperte-ma-non-dobbiamo-avere-fretta/286157/