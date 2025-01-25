Palladino garantisce: "So che la società ha delle trattative aperte ma non dobbiamo avere fretta"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa ieri prima della partita contro la Lazio, il mister rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa ha...

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa ieri prima della partita contro la Lazio, il mister rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa ha parlato anche del mercato, queste le sue parole:

"Folorunsho è arrivato perchè c’era bisogno di quel tipo di giocatore dopo aver perso Bove, la società è al lavoro per il mercato ed io penso alla squadra. So che la società ha delle trattative aperte che spero possano essere chiuse presto, questo campionato è molto equilibrato e noi vogliamo fare il massimo anche sul mercato, sappiamo dove intervenire e dove abbiamo delle mancanze, ma non dobbiamo farci prendere dalla fretta. Su Biraghi adesso il mercato è aperto e vediamo cosa accade, alla fine del mercato, se dovesse restare, faremo delle valutazioni. Pongracic e Richardson? Io punto su tutti i calciatori che ho a disposizione"

TMW SU PABLO MARI

https://www.labaroviola.com/tmw-fiorentina-e-monza-hanno-accelerato-i-contatti-per-pablo-mari-si-pensa-ad-un-conguaglio/286155/