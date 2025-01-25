TMW: "Fiorentina e Monza hanno accelerato i contatti per Pablo Mari, si pensa ad un conguaglio"

Cresce l'ottimismo per il trasferimento di Pablo Marì alla Fiorentina. Negli ultimi giorni il Monza e la società gigliata hanno accelerato i contatti per il trasferimento del difensore spagnolo a Fire...

Cresce l'ottimismo per il trasferimento di Pablo Marì alla Fiorentina. Negli ultimi giorni il Monza e la società gigliata hanno accelerato i contatti per il trasferimento del difensore spagnolo a Firenze. Viste le difficoltà nell'inserimento di una possibile contropartita, si discute anche della possibilità di un conguaglio a favore del club brianzolo. Ancora non c'è l'accordo, ma i contatti sono in corso: Mari è una esplicita richiesta di mister Palladino che l'ha già allenato a Monza e ha apprezzato le sue doti di leadership oltre che le sue prestazioni difensive.

Le parole di Galliani di ieri: L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ieri all'ingresso dell'assemblea di Lega Serie A a Milano, soffermandosi tra le altre cose (qui le dichiarazioni integrali) su alcune voci di mercato: "Può arrivare Jovic? Non è un sogno, sappiamo che il mercato e le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore. Se fosse aperto una settimana si farebbe tutto in sette giorni, invece è aperto un mese e si fanno tante chiacchiere. Palacios? Sì, chiacchiere. Durante il mese di mercato c'è la festa degli operatori di mercato. Arrivano a Milano, vanno in alberghi e ristoranti e così passano la vita. È divertente. Delle cose di cui si chiacchiera ne vanno in porto l'1 o il 2%. Se i nostri giocatori piacciono invece, vuole dire che non erano sbagliati. Il Monza non smantella, anzi, cerca di rinforzarsi. Se qualcuno partirà altri arriveranno e continueremo nella nostra rincorsa, Mari? È un giocatore forte ed è richiesto ma non abbiamo concluso niente. Ma ci sono anche altri calciatori che piacciono a vari club". Lo scrive Tuttomercatoweb

TMW SU IDRISSI

https://www.labaroviola.com/tmw-idrissi-puo-essere-un-idea-per-la-fiorentina-a-giugno-per-adesso-resta-in-prestito-a-modena/286050/