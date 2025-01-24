TMW: "Idrissi può essere un idea per la Fiorentina a Giugno, per adesso resta in prestito a Modena"
Sirene di mercato per Riyad Idrissi. Il terzino sinistro classe 2005 era un’idea del Parma. Ma il Cagliari, che detiene il cartellino del giocatore in prestito al Modena, al momento non ascolta propos...
Sirene di mercato per Riyad Idrissi. Il terzino sinistro classe 2005 era un’idea del Parma. Ma il Cagliari, che detiene il cartellino del giocatore in prestito al Modena, al momento non ascolta proposte. Tutto rimandato all’estate quando Napoli, Fiorentina e Milan potrebbero pensare ad un investimento per il futuro. Il presente di Idrissi si chiama Modena. Per il futuro potrebbe esserci la Serie A…Lo scrive Tuttomercatoweb
https://www.labaroviola.com/tmw-fortini-restera-alla-juve-stabia-in-prestito-la-fiorentina-monitora-il-suo-percorso-di-crescita/286048/