TMW: "Fortini resterà alla Juve Stabia in prestito, la Fiorentina monitora il suo percorso di crescita"

Niccolò Fortini resterà in forza alla Juve Stabia anche nella seconda parte di stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'esterno gialloblù ha attirato l'attenz...

Niccolò Fortini resterà in forza alla Juve Stabia anche nella seconda parte di stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'esterno gialloblù ha attirato l'attenzione di numerose società attraverso prestazioni importanti, ma non si muoverà da Castellammare di Stabia fino al termine della stagione; la Fiorentina, proprietaria del cartellino, sta seguendo costantemente il suo percorso di crescita e, non avendo intenzione di privarsi di un calciatore che in prospettiva futura potrebbe dare il suo contributo in maglia viola, è pienamente in accordo nel lasciarlo in Campania.

Ricordiamo comunque che questi giorni il giocatore classe 2006 è al Viola Park e si sta curando dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a Palermo, nella sfida di domenica pomeriggio giocata al 'Barbera', ma già tra un paio di settimane potrebbe tornare in gruppo e mettersi nuovamente a disposizione di mister Guido Pagliuca.

Una freccia in più nell'arco delle Vespe, che non hanno intenzione di perdere terreno dopo la prima ottima parte di annata. A tal proposito, guardiamo quella che, dopo 22 giornate, è la graduatoria di Serie B. Lo scrive Tuttomercatoweb

GOLLINI FLOPPA AL GENOA

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