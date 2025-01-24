Gollini al Genoa è un flop: perde il posto da titolare e il Genoa lo cede alla Roma dove farà il secondo

Continua il momento negativo nella carriera di Pierluigi Gollini, infatti dopo solo 6 mesi a Genoa in cui dopo l'infortunio non è riuscito a riprendersi il posto da titolare che gli era stato rubato d...

Continua il momento negativo nella carriera di Pierluigi Gollini, infatti dopo solo 6 mesi a Genoa in cui dopo l'infortunio non è riuscito a riprendersi il posto da titolare che gli era stato rubato da Leali, oggi Gollini è stato ceduto alla Roma. Gollini quindi si ritroverà a Roma a fare il secondo a Svilar dopo averlo fatto al Tottenham, Fiorentina, Napoli e Genoa. Una carriera che ci si aspettava ben diversa per il portiere ex Atalanta che negli anni a Bergamo era riuscito a prendersi la ribalta. Questo il comunicato della Roma:

""L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall'Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!".

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