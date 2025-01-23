L'offerta di Dazn a 10 euro al mese fa infuriare gli abbonati, l'emittente costretta ad annullarla

La protesta degli abbonati porta DAZN a riconsiderare i propri piani e nello specifico l'ultima promozione lanciata. Dopo l'annuncio di due giorni fa, nel quale l'emittente rendeva noto uno sconto mol...

La protesta degli abbonati porta DAZN a riconsiderare i propri piani e nello specifico l'ultima promozione lanciata. Dopo l'annuncio di due giorni fa, nel quale l'emittente rendeva noto uno sconto molto particolare destinato agli abbonati di ritorno - 7 mesi a 9,99 euro - arriva il dietrofront.

La campagna promozionale del principale broadcaster del campionato di Serie A aveva infatti scatenato le ire degli abbonati, specie di coloro i quali avevano sottoscritto un abbonamento annuale, con la promessa di un risparmio su base mensile. Un'ondata social che, probabilmente, ha portato l'emittente londinese alla svolta arrivata nelle ultime ore.

La promozione, inizialmente in vigore fino al 26 gennaio, è infatti stata chiusa in anticipo, sfruttando la clausola "salvo ulteriori cambiamenti" inserita sin dall'annuncio iniziale, alle 15 del 22. Lo scrive Tuttomercatoweb

PALLADINO PROVA A FARE GRUPPO

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