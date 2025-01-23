Repubblica: "Palladino ha portato a cena fuori la squadra per compattare il gruppo prima della Lazio"

Il giornalista della Repubblica Matteo Dovellini ha rivelato tramite il proprio profilo X che l'allenatore della Fiorentina Palladino ha portato a cena la squadra per compattare il gruppo, questo il c...

Il giornalista della Repubblica Matteo Dovellini ha rivelato tramite il proprio profilo X che l'allenatore della Fiorentina Palladino ha portato a cena la squadra per compattare il gruppo, questo il contenuto del suo tweet:

"Raffaele Palladino e la sua voglia di stare insieme, specie in questo momento delicato. Il tecnico della Fiorentina ieri sera, dopo l'allenamento, ha portato fuori a cena tutta la squadra per compattare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Un gesto particolarmente apprezzato da club e giocatori nella settimana che porterà alla sfida di domenica sera contro la Lazio all'Olimpico. Un modo per unirsi ancor di più con l'obiettivo di superare insieme questo periodo."

ROMANO SU NDOUR

https://www.labaroviola.com/fabrizio-romano-conferma-alla-fiorentina-non-interessa-ndour-alle-condizioni-chieste-dal-psg/285947/