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Repubblica: "Palladino ha portato a cena fuori la squadra per compattare il gruppo prima della Lazio"

Il giornalista della Repubblica Matteo Dovellini ha rivelato tramite il proprio profilo X che l'allenatore della Fiorentina Palladino ha portato a cena la squadra per compattare il gruppo, questo il c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2025 11:44
Repubblica: "Palladino ha portato a cena fuori la squadra per compattare il gruppo prima della Lazio" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista della Repubblica Matteo Dovellini ha rivelato tramite il proprio profilo X che l'allenatore della Fiorentina Palladino ha portato a cena la squadra per compattare il gruppo, questo il contenuto del suo tweet:

"Raffaele Palladino e la sua voglia di stare insieme, specie in questo momento delicato. Il tecnico della Fiorentina ieri sera, dopo l'allenamento, ha portato fuori a cena tutta la squadra per compattare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Un gesto particolarmente apprezzato da club e giocatori nella settimana che porterà alla sfida di domenica sera contro la Lazio all'Olimpico. Un modo per unirsi ancor di più con l'obiettivo di superare insieme questo periodo."

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