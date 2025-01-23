Repubblica: "Palladino ha portato a cena fuori la squadra per compattare il gruppo prima della Lazio"
Il giornalista della Repubblica Matteo Dovellini ha rivelato tramite il proprio profilo X che l'allenatore della Fiorentina Palladino ha portato a cena la squadra per compattare il gruppo, questo il c...
Il giornalista della Repubblica Matteo Dovellini ha rivelato tramite il proprio profilo X che l'allenatore della Fiorentina Palladino ha portato a cena la squadra per compattare il gruppo, questo il contenuto del suo tweet:
"Raffaele Palladino e la sua voglia di stare insieme, specie in questo momento delicato. Il tecnico della Fiorentina ieri sera, dopo l'allenamento, ha portato fuori a cena tutta la squadra per compattare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Un gesto particolarmente apprezzato da club e giocatori nella settimana che porterà alla sfida di domenica sera contro la Lazio all'Olimpico. Un modo per unirsi ancor di più con l'obiettivo di superare insieme questo periodo."
https://www.labaroviola.com/fabrizio-romano-conferma-alla-fiorentina-non-interessa-ndour-alle-condizioni-chieste-dal-psg/285947/