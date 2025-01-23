Fabrizio Romano conferma: "Alla Fiorentina non interessa Ndour alle condizioni chieste dal PSG"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato tramite il proprio profilo X la situazione della trattativa tra la Fiorentina e il Paris Saint Germain per il giovane Italia...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato tramite il proprio profilo X la situazione della trattativa tra la Fiorentina e il Paris Saint Germain per il giovane Italiano Cher Ndour. Il giornalista ha infatti confermato che alla Fiorentina non interessa Cher Ndour alla condizioni che chiede il PSG per la cessione del nazionale U21.

Chi rimane fortemente interessato a Ndour secondo Fabrizio Romano è il Bologna dell'ex tecnico viola Vincenzo Italiano a caccia di rinforzi per il centrocampo dei felsinei.

SITUAZIONE MAN

https://www.labaroviola.com/dazn-la-fiorentina-non-ha-presentato-offerte-al-parma-per-man-diversi-contatti-con-lentourage/285809/