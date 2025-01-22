Dazn: "La Fiorentina non ha presentato offerte al Parma per Man, diversi contatti con l'entourage"

Secondo il giornalista esperto di mercato di Dazn Orazio Accomando la Fiorentina non ha ancora fatto giungere offerte sul tavolo del Parma per Dennis Man. Infatti come rivelato dal giornalista sul suo...

Secondo il giornalista esperto di mercato di Dazn Orazio Accomando la Fiorentina non ha ancora fatto giungere offerte sul tavolo del Parma per Dennis Man. Infatti come rivelato dal giornalista sul suo profilo X la Fiorentina avrebbe avuto contatti diretti solo e soltanto con l'entourage dell'esterno Rumeno senza però presentare ancora offerte ufficiali al Parma per Man. Entourage del calciatore che ieri tra le altro cose ha smentito una trattativa con la Fiorentina per il calciatore.

Accomando comunque ribadisce che il numero 98 dei ducali sia il calciatore preferito dalla dirigenza viola per rinforzare la trequarti a disposizione di mister Palladino.

DI MARZIO SU IKONE

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