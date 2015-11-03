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Notizie Rocchi Fiorentina

Nazione: "Designazioni e intercettazioni sotto osservazione: si allarga l’indagine sugli arbitri”

09 maggio 2026 11:34

Rocchi al telefono con Gervasoni: "Loro non vogliono più vedere quell'arbitro"

03 maggio 2026 14:12

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione

30 aprile 2026 22:41

Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare

28 aprile 2026 22:48

Avvocato Rocchi: “Il mio assistito non si presenterà all’interrogatorio. È stata una mia decisione”

28 aprile 2026 17:32

Zazzaroni: “Rocchi fuori dal mondo arbitrale, questo è certo. Non può uscire di casa perché lo insultano”

27 aprile 2026 21:42

Udinese-Parma, Paterna si gira di scatto: “È rigore?”, manda Maresca all’OFR e fischia il penalty

26 aprile 2026 07:30

Bomba sul calcio italiano: l’inchiesta arbitrale travolge anche il supervisore VAR Gervasoni

25 aprile 2026 22:26

Abodi sul caso Rocchi: “Se le responsabilità fossero accertate, non potranno non esserci conseguenze”

25 aprile 2026 22:07

Vergogna a Carrara: il designatore Gianluca Rocchi aggredito dai tifosi di casa allo stadio

04 marzo 2026 22:37

Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”

15 febbraio 2026 12:13

Rocchi tuona: "Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!"

30 dicembre 2025 21:26

Rocchi conferma: “Giusto non dare rigore, Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina”

25 novembre 2025 18:25

Rocchi spiega: "Regolare il gol di Colombo, corretto il rigore concesso al Genoa sulla mano di Ranieri"

11 novembre 2025 17:29

Rocchi: "Non c'è rigore su Ranieri, scene inaccettabili a bordo campo. Un capitano non può aggredire gli arbitri"

04 novembre 2025 17:31

Rocchi a Open Var: "Giusto non assegnare rigore su Bernardeschi. La mano di Dodo era punibile"

28 ottobre 2025 16:23

Cassano duro: "De Gea fa una papera, dorme peggio di Pizzigoni. Rocchi si dovrebbe dimettere"

21 ottobre 2025 12:51

Rocchi furibondo boccia tutti: "Non è rigore e non è da VAR". Corriere dello Sport: "No a rigorini"

21 ottobre 2025 10:00

Gazzetta rivela: “Rocchi non fermerà Marinelli e il Var Abisso dopo il rigore assegnato al Milan”

20 ottobre 2025 16:02

Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri

01 ottobre 2025 23:05

Rocchi: "Non ho fatto ascoltare l'audio VAR di Inter-Roma per tutelare l'errore degli arbitri"

03 giugno 2025 18:40

Cassano attacca Rocchi: "Non andare a fare le interviste e a spiegarti che non capisci una minc**a"

22 ottobre 2024 12:41

Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall'ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità

21 ottobre 2024 20:39

Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"

18 ottobre 2024 23:30

Rocchi: "Non sono soddisfatto dell'ultimo turno giocato, ma siamo esseri umani"

08 ottobre 2024 23:23

Rocchi: "Non c'è rigore per la Lazio perché Dodò la tocca prima di testa. Rigori Fiorentina giusti"

23 settembre 2024 00:29

Arbitri e Allenatori a confronto: stop a violenti e perdite di tempo, Palladino assente

10 settembre 2024 22:01

Allegri-show, cacciato nel recupero, si spoglia e urla contro la tribuna: "Dov'è Rocchi??!"

15 maggio 2024 23:41

Terremoto in casa Lazio, Sarri si è dimesso dopo la sconfitta. Adesso Lotito è in difficoltà

12 marzo 2024 15:06

Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"

04 marzo 2024 00:31

Rocchi nello spogliatoio dell'arbitro Rapuano per rimproverarlo nell'intervallo di Napoli-Inter

24 gennaio 2024 15:16

Rocchi non ha paura della denuncia dell'arbitro: "Se ha delle prove ce le faccia vedere"

23 gennaio 2024 21:26

Rocchi non ha dubbi: "Il gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina non andava annullato, errore del VAR"

12 gennaio 2024 18:48

Rocchi mette a tacere i pianti dei tifosi della Juventus: "Unico errore è il mancato rosso a Malinovskyi"

19 dicembre 2023 13:12

L'audio Var del rigore non dato al Bologna? Venerdì sarà Rocchi a decidere se farlo ascoltare a tutti

29 agosto 2023 11:51

Rocchi: "Diffonderemo audio arbitri-VAR. Conferenze? Obiettivo farne con più frequenza"

19 giugno 2023 11:41

Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti

08 maggio 2023 00:11

Livio Marinelli dirigerà Fiorentina-Cremonese sotto l'occhio vigile di Gianluca Rocchi, presente allo stadio

27 aprile 2023 20:13

Baglioni annuncia: "Pacifici sarà il nuovo presidente dell'AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle"

30 marzo 2023 17:27

Rocchi sistema Lautaro Martinez: "Lui è contro il Var? Parla cosi perchè non ha mai fatto l'arbitro"

11 gennaio 2023 22:50

Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli

19 dicembre 2022 13:09

Rocchi: "Il rigore dato alla Fiorentina con la Roma non mi è piaciuto, sono arrabbiato per la decisione"

24 maggio 2022 12:07

Gazzetta, Massimi punito per l'arbitraggio di Fiorentina-Empoli. Contestato il giallo a Luperto

05 aprile 2022 12:07

Corsi attacca: "Gonzalez è un cascatore. Sul gol dell'Empoli il VAR non doveva intervenire"

05 aprile 2022 10:32

Sceneggiate di Corsi in tribuna, dopo il gol annullato grida "Me ne vado" poi sul rosso va da Rocchi

04 aprile 2022 08:49

Rocchi spiega: "Se su 100 persone in 50 la pensano diversamente su un episodio, non è da Var"

26 marzo 2022 16:21

L'arbitro di Fiorentina-Atalanta sarà Doveri. Dopo le polemiche dell'Atalanta Rocchi sceglie un top

17 febbraio 2022 12:52

Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso

01 novembre 2021 14:51

Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?

24 settembre 2021 17:15

Il big match Fiorentina-Inter sarà arbitrata dall'esperto Fabbri, al VAR invece Maresca

20 settembre 2021 13:10

Ufficiale, Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

03 luglio 2021 13:48

Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale

29 giugno 2021 15:48

Ripartenza con o senza VAR? E se fosse abolita la territorialità? Rocchi arbitrerebbe la Fiorentina

20 aprile 2020 11:13

Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento

09 febbraio 2020 22:36

Basile: "In Italia quando il difensore è pressato, al primo contatto va a terra e l'arbitro fischia punizione

23 novembre 2019 17:30

Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."

06 maggio 2019 23:13

Pagnini: "Chiesa scaltro ma il rigore c'è. Tanti arbitri giovani non hanno personalità. Il VAR..."

03 ottobre 2018 11:32

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