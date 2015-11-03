Notizie Rocchi Fiorentina

Nazione: "Designazioni e intercettazioni sotto osservazione: si allarga l’indagine sugli arbitri”
09 maggio 2026 11:34
Rocchi al telefono con Gervasoni: "Loro non vogliono più vedere quell'arbitro"
03 maggio 2026 14:12
Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione
30 aprile 2026 22:41
Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare
28 aprile 2026 22:48
Avvocato Rocchi: “Il mio assistito non si presenterà all’interrogatorio. È stata una mia decisione”
28 aprile 2026 17:32
Zazzaroni: “Rocchi fuori dal mondo arbitrale, questo è certo. Non può uscire di casa perché lo insultano”
27 aprile 2026 21:42
Udinese-Parma, Paterna si gira di scatto: “È rigore?”, manda Maresca all’OFR e fischia il penalty
26 aprile 2026 07:30
Bomba sul calcio italiano: l’inchiesta arbitrale travolge anche il supervisore VAR Gervasoni
25 aprile 2026 22:26
Abodi sul caso Rocchi: “Se le responsabilità fossero accertate, non potranno non esserci conseguenze”
25 aprile 2026 22:07
Vergogna a Carrara: il designatore Gianluca Rocchi aggredito dai tifosi di casa allo stadio
04 marzo 2026 22:37
Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”
15 febbraio 2026 12:13
Rocchi tuona: "Vogliamo fare meno errori ma se viene messa in dubbio la buona fede domattina lascio!"
30 dicembre 2025 21:26
Rocchi conferma: “Giusto non dare rigore, Vlahovic trattiene per primo il difensore della Fiorentina”
25 novembre 2025 18:25
Rocchi spiega: "Regolare il gol di Colombo, corretto il rigore concesso al Genoa sulla mano di Ranieri"
11 novembre 2025 17:29
Rocchi: "Non c'è rigore su Ranieri, scene inaccettabili a bordo campo. Un capitano non può aggredire gli arbitri"
04 novembre 2025 17:31
Rocchi a Open Var: "Giusto non assegnare rigore su Bernardeschi. La mano di Dodo era punibile"
28 ottobre 2025 16:23
Cassano duro: "De Gea fa una papera, dorme peggio di Pizzigoni. Rocchi si dovrebbe dimettere"
21 ottobre 2025 12:51
Rocchi furibondo boccia tutti: "Non è rigore e non è da VAR". Corriere dello Sport: "No a rigorini"
21 ottobre 2025 10:00
Gazzetta rivela: “Rocchi non fermerà Marinelli e il Var Abisso dopo il rigore assegnato al Milan”
20 ottobre 2025 16:02
Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri
01 ottobre 2025 23:05
Rocchi: "Non ho fatto ascoltare l'audio VAR di Inter-Roma per tutelare l'errore degli arbitri"
03 giugno 2025 18:40
Cassano attacca Rocchi: "Non andare a fare le interviste e a spiegarti che non capisci una minc**a"
22 ottobre 2024 12:41
Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall'ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità
21 ottobre 2024 20:39
Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"
18 ottobre 2024 23:30
Rocchi: "Non sono soddisfatto dell'ultimo turno giocato, ma siamo esseri umani"
08 ottobre 2024 23:23
Rocchi: "Non c'è rigore per la Lazio perché Dodò la tocca prima di testa. Rigori Fiorentina giusti"
23 settembre 2024 00:29
Arbitri e Allenatori a confronto: stop a violenti e perdite di tempo, Palladino assente
10 settembre 2024 22:01
Allegri-show, cacciato nel recupero, si spoglia e urla contro la tribuna: "Dov'è Rocchi??!"
15 maggio 2024 23:41
Terremoto in casa Lazio, Sarri si è dimesso dopo la sconfitta. Adesso Lotito è in difficoltà
12 marzo 2024 15:06
Rocchi su Torino-Fiorentina: "Provvedimenti per chi protesta. Su Zapata andava visto senza Var"
04 marzo 2024 00:31
Rocchi nello spogliatoio dell'arbitro Rapuano per rimproverarlo nell'intervallo di Napoli-Inter
24 gennaio 2024 15:16
Rocchi non ha paura della denuncia dell'arbitro: "Se ha delle prove ce le faccia vedere"
23 gennaio 2024 21:26
Rocchi non ha dubbi: "Il gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina non andava annullato, errore del VAR"
12 gennaio 2024 18:48
Rocchi mette a tacere i pianti dei tifosi della Juventus: "Unico errore è il mancato rosso a Malinovskyi"
19 dicembre 2023 13:12
L'audio Var del rigore non dato al Bologna? Venerdì sarà Rocchi a decidere se farlo ascoltare a tutti
29 agosto 2023 11:51
Rocchi: "Diffonderemo audio arbitri-VAR. Conferenze? Obiettivo farne con più frequenza"
19 giugno 2023 11:41
Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti
08 maggio 2023 00:11
Livio Marinelli dirigerà Fiorentina-Cremonese sotto l'occhio vigile di Gianluca Rocchi, presente allo stadio
27 aprile 2023 20:13
Baglioni annuncia: "Pacifici sarà il nuovo presidente dell'AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle"
30 marzo 2023 17:27
Rocchi sistema Lautaro Martinez: "Lui è contro il Var? Parla cosi perchè non ha mai fatto l'arbitro"
11 gennaio 2023 22:50
Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli
19 dicembre 2022 13:09
Rocchi: "Il rigore dato alla Fiorentina con la Roma non mi è piaciuto, sono arrabbiato per la decisione"
24 maggio 2022 12:07
Gazzetta, Massimi punito per l'arbitraggio di Fiorentina-Empoli. Contestato il giallo a Luperto
05 aprile 2022 12:07
Corsi attacca: "Gonzalez è un cascatore. Sul gol dell'Empoli il VAR non doveva intervenire"
05 aprile 2022 10:32
Sceneggiate di Corsi in tribuna, dopo il gol annullato grida "Me ne vado" poi sul rosso va da Rocchi
04 aprile 2022 08:49
Rocchi spiega: "Se su 100 persone in 50 la pensano diversamente su un episodio, non è da Var"
26 marzo 2022 16:21
L'arbitro di Fiorentina-Atalanta sarà Doveri. Dopo le polemiche dell'Atalanta Rocchi sceglie un top
17 febbraio 2022 12:52
Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso
01 novembre 2021 14:51
Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?
24 settembre 2021 17:15
Il big match Fiorentina-Inter sarà arbitrata dall'esperto Fabbri, al VAR invece Maresca
20 settembre 2021 13:10
Ufficiale, Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B
03 luglio 2021 13:48
Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale
29 giugno 2021 15:48
Ripartenza con o senza VAR? E se fosse abolita la territorialità? Rocchi arbitrerebbe la Fiorentina
20 aprile 2020 11:13
Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento
09 febbraio 2020 22:36
Basile: "In Italia quando il difensore è pressato, al primo contatto va a terra e l'arbitro fischia punizione
23 novembre 2019 17:30
Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."
06 maggio 2019 23:13
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