Cassano attacca Rocchi: "Non andare a fare le interviste e a spiegarti che non capisci una minc**a"

Nel corso della trasmissione Viva el futbol Antonio Cassano ha attaccato duramente gli arbitri e Gianluca Rocchi, designatore arbitrale Aia. L'episodio che ha acceso l'ira di Fantantonio è il rigore c...

Nel corso della trasmissione Viva el futbol Antonio Cassano ha attaccato duramente gli arbitri e Gianluca Rocchi, designatore arbitrale Aia. L'episodio che ha acceso l'ira di Fantantonio è il rigore concesso al Napoli per un presunto fallo ai danni di Politano, queste le sue parole:

"Il rigore per il Napoli non c'era mai, succede a Caio, Tizio e Sempronio ma il rigore non c'era mai. L'ho detto una settimana fa che Rocchi invece di andare a fare l'interviste a destra e sinistra e a spiegarti, che non capisci una min***a; trova il modo di mettere dentro dei calciatori che devono capire il contatto e il contrasto. Non iniziare a dire che avete fatto solo 2-3 errori, perchè 2-3 errori li fate a partita che fate solo disastri, se paragoniamo questo a quello che non è stato dato a Monza ti ridono in faccia da tutte le parti."

PRIMO GOAL DI BIANCO

https://www.labaroviola.com/il-monza-sbanca-il-bentegodi-con-un-netto-3-0-primo-gol-in-serie-a-per-alessandro-bianco/273516/