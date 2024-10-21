Il Monza sbanca il Bentegodi con un netto 3-0. Primo gol in Serie A per Alessandro Bianco
La squadra di Nesta strapazza l'Hellas a domicilio. Tra i marcatori anche il giovane centrocampista viola in prestito ai brianzoli
Verona sconfitto e umiliato, uscito tra i fischi del proprio pubblico con il Monza di Nesta che festeggia la prima vittoria stagionale.
La vittoria dei brianzoli porta la firma anche di Alessandro Bianco. 22 anni in prestito dalla Fiorentina, al suo primo gol in Serie A.
Al 79’ dopo un rinvio di Turati sulla trequarti degli scaligeri. Djuric prolunga ancora senza marcatura. Il pallone sembra alla portata di Magnani che sbaglia però l’intervento. Bianco si avventa allora sul rimbalzo, anticipa Montipò e sigla il definitivo 3-0 per i brianzoli.
Casini (Italia Viva): “Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città”
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